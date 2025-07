“La rosca política es muy difícil”, Melissa Gate denunció que Altafulla tuvo respaldo de Alejandro Char en el reality

La segunda temporada de 'La Casa de los Famosos Colombia’, emitida entre el 26 de enero y el 9 de junio de 2025, culminó con la victoria de Andrés Altafulla, mientras que Melissa Gate se posicionó como la subcampeona con el 44,81 % de los votos. Desde su salida, Melissa ha enfrentado retos económicos y emocionales: reveló que, a pesar de recibir un pago semanal cercano a 5,7 millones de pesos, el saldo final en su cuenta quedó en cero tras deducciones y pagos a representantes desconocidos.

Además, sufrió la cancelación de un contrato en México acusado de ser una “grosera y malagradecida”. También se ha visto envuelta en problemas con su equipo de trabajo, mediante un live con sus seguidores, acusó a su primo Lucas de tomar su celular sin permiso y de manejar sus redes para su propio beneficio, desactivando el TikTok de la segunda finalista del reality.

Melissa Gate denunció la supuesta “rosca política” que hubo en ‘La Casa de los Famosos’

Después atravesó una polémica con Mariana Zapata, su supuesta amiga, por el dinero que le cobro para hacer parte de su stand en la feria de belleza en Medellín. Ahora, salió a la luz un video de una entrevista que tuvo Gate con Radio 1, donde denunció la supuesta rosca política que hubo detrás de ‘La Casa de los Famosos’.

“Yo ya sabía que no iba a ganar (...) todo me parecía muy raro, porque metieron a un participante a mitad de juego y empezaron a pasar un montón de cosas extrañas que yo percibía y ustedes no (...) Luchar contra la rosca política es muy difícil, es que todo lleva a la política mi amor, todo este mundo de las redes sociales y la televisión ustedes saben que se mueve por influencias (...) yo me he ganado el reconocimiento por la gente..." fueron las palabras iniciales de Gate.

La segunda finalista indico que ella nunca fue la favorita de la producción y que luego cuando Altafulla le pidió a su padrino (Char) que le ayudara, vio que no podía luchar contra eso.

¿Cuál es el parentesco de Altafulla con Alejandro Char, alcalde de Barranquilla?

Andrés Altafulla se refirió públicamente al alcalde de Barranquilla, Alejandro “Álex” Char, como su “tío padrino” durante su paso porLa Casa de los Famosos Colombiay lo invitó a liderar una campaña masiva de apoyo desde la Costa Caribe. Aunque no hay vínculo familiar confirmado, el respaldo político se materializó en redes sociales: Char celebró su avance con mensajes como “Qué alegría nos das, papá, llevando la esencia del barranquillero…” y exhortó a votar por él.

El apoyo fue interpretado por varios medios como clave en su triunfo final y en la masiva acogida popular en Barranquilla, tanto antes como después de ganar los 400 millones de pesos que ofrecía el reality