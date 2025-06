Karen Sevillano les dio cátedra de maternidad a quienes le piden que tenga un hijo como ‘La Segura’

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, culminó el pasado 9 den junio, dejando como feliz ganador al cantante costeño Andrés Altafulla; a pesar de esto son muchas las personas que aún consideran a Karen Sevillano como la reina y señora de este formato, mujer a la que recientemente le ‘picaron’ la lengua, luego de que decenas de personas le pidieran que tuviera un hijo.

Desde que ganó el concurso Sevillano se convirtió en una de las figuras públicas más seguidas en el país, lo que llevó a la producción de LCDLFC a contratarla para que fuera la presentadora del ‘After Show’ junto a Vicky Berrío; a pesar de que muchos televidentes de ‘Nuestra Tele’, querían ver allí a su ‘chismosa de confianza’, ‘La Segura’, mujer que recientemente se convirtió en madre de su pequeño Luca Baladán.

Karen Sevillano en la emisora Mix (Captura de pantalla)

Al ver que ‘La Segu’ ya es mamá, muchos de los seguidores de Sevillano le están pidiendo que le siga los mismos pasos a su ‘parcera’ y se vuelvan papás con su novio Neyder García, a lo que ella contestó:

“A mí por ahí unas 50 personas en el día, en persona, me pregunta que para cuándo los hijos. A mí me dan ganas de responderle ”¿Usted me los va a mantener?“. Aquí nadie me los va a mantener, aquí hay gente que no mantiene ni a sus propios hijos y andan mandando a los demás a estar teniéndolos”, expresó Karen.

“Un hijo es una responsabilidad, no solamente para la mamá, también para la sociedad. (...) Hay mujeres y hombres que no más quieren tener hijos y no está estable mentalmente, no tienen estabilidad emocional y económica y no más porque tienen una edad se ponen a parir. (...) Uno tiene que tener los pies en la tierra y saber que va a traer otro humano aquí. (...) El día que yo me sienta preparada, que yo allá viajado y montar empresa, rumbeado y todo. (...) Yo quiero ser una mamita entregada y criar a mi hijo”, añadió.