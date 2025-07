Paola Jara confesó que la noticia de su embarazo fue un choque emocional, “les voy a truncar un poquito el camino”

Paola Jara es una cantante de música popular que ha logrado adquirir una amplia popularidad en el género, consolidándose así con una de las más importantes exponentes, recorriendo así varias ciudades de Colombia y buscando internacionalizar su carrera desde hace un tiempo. En medio de este rol, la paisa volvió a encontrar el amor en el también cantante Jessi Uribe, su esposo y padre de su bebé, pues hace pocas semanas confirmó su estado de embarazo en medio de la emoción y las dudas.

Desde el inicio de su relación con Jessi, uno de los mayores rumores tuvo que ver con un supuesto embarazo, declaraciones que se dieron en varias ocasiones por terceras personas y que fueron desmentidos por Jessi y Paola, destacando que estaban enfocados en cada uno de sus proyectos profesionales.

Sin embargo, el pasado de 14 de junio, el programa ‘La Red’ se encargó de revelar que Jara estaba en embarazo y horas más tarde, la cantante confirmó su estado de gestación asegurando que se trataba de un milagro y tomándose el tiempo para cumplir con cada uno de sus proyectos, pero también de disfrutar de esta nueva etapa con los cambios que se presentan en el cuerpo de una mujer.

Pero, en medio de sus próximos shows y por ende, las promociones musicales, Paola estuvo haciendo parte del Canal RCN, específicamente el programa ‘Mañana Express’, donde reveló que este proceso no ha sido tan sencillo como parece, pues ya habían perdido las esperanzas junto a Jessi Uribe de convertirse en padre y formar una familia:

“Al principio del choque, la noticia fue, porque teníamos ‘Entre tres’, si fue ese choque emocional de ‘Dios mío, justo en este momento’ y de la pena con las muchachas también porque imagínate, teníamos muchos compromisos, giras, de todo, yo dije Dios mío les voy a atrasar las cosas, les voy a truncar un poquito el camino y tenemos todas la fe puesta en esta canción. Pero, gracias a Dios, me ha ido excelente, no he sentido un vómito, una náusea, he trabajado parejo, no me ha dado absolutamente nada”.

Finalmente, la reconocida cantante resaltó que por el momento no revelará el sexo del bebé, pero están viviendo una etapa maravillosa que justo al iniciar este 2025 no pensaron vivir: “De hecho, incluso la teníamos, tomamos la decisión de ‘no amor, no busquemos más, desistamos’ y yo dije ok, sí, no hay problema. Me relajé y tenga”.