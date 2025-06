Paola Jara mostró el acto de fe con el que encomienda su vida y la de su bebé con Jessi Uribe

La antioqueña Paola Jara es una de las más reconocidas figuras del género popular a la fecha, tanto así que para muchos ya puede sentarse en la misma silla de mujeres referentes como Francy y Arelys Henao. Justamente la intérprete de ‘Mala Mujer ha dado de qué hablar por todo lo relacionado con su embarazo, hasta el punto que despertó reacciones por la oración a la que se encomienda día a día.

Jara le juró amor eterno en el altar a Jessi Uribe en 2022, y desde ese entonces sus millones de fans han estado al pendiente de cualquier indicio en el que se revele que está en gestación, algo que se confirmó hace algunas semanas y que tiene a los ‘tortolitos’, saltando de la felicidad.

Aunque ya tiene 42 años, su salud está perfecta, aunque sus especialistas sí le han sugerido tener precauciones ya que a esa edad los embarazos se consideran de alto riesgo. Aunque cabe acotar que la nacida en Apartadó está cuidada por manos expertas, ya que Jessi pasó por esta etapa en cinco ocasiones con su expareja Sandra Barrios.

Como todo en este tipo de sucesos, la de siempre está presente para fortalecer, y esto quedó demostrado en una reciente historia publicada por Jara en su cuenta de Instagram en la que acumula 6,7 millones de seguidores, plataforma en la que compartió la siguiente oración.

“Amado Dios, gracias por regalarme este nuevo día. Hoy te entrego lo que soy, lo que siento y todo lo que tengo por vivir. Acompáñame en cada paso, en lo fácil y en lo difícil. Dame calma para no rendirme, fuerza para seguir y fe para confiar, aunque no entienda todo. Ayúdame a soltar lo que no puedo controlar y a enfocarme en lo que sí depende de mí. Que no me gane la ansiedad ni el miedo... que me habite tu paz.

Cuida a las personas que quiero, protégeme del mal y llena mi corazón de luz. Gracias por la vida, por lo que tengo y por lo que viene.

Confío en que todo se va a acomodar con el tiempo, porque tus planes son más sabios que mis expectativas. Hoy solo quiero vivir en paz, con fe, con amor... y contigo dentro de mí”, se lee en la imagen.