Cony Camelo de ‘MasterChef’ confesó si se arrepiente de votar por Gustavo Petro; destacó que hay cosas en las que no está de acuerdo

‘MasterChef Celebrity’ con el paso de los años se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más exitosos del Canal RCN, contando con una amplia acogida de entre los televidentes, ya que busca reunir a diferentes celebridades para mostrar sus conocimientos culinarios y así llevarse el premio de los 200 millones de pesos. A lo largo de las siete versiones han sido varios los participantes que han logrado destacarse, entre ellos, Cony Camelo debido a los complejos retos y también los ataques que recibió por parte de los televidentes.

Si bien, Camelo no fue la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ si logró convertirse en una de las más polémicas, dando de que hablar sobre todo en redes sociales, sin embargo, esto no fue impedimento para que ella siguiera demostrando su nivel culinario.

Hace pocos días, la recordada actriz de ‘Los reyes’ estuvo haciendo parte de ‘La sala de Laura Acuña’, donde se refirió a varios aspectos de su vida, entre ellos su apoyo a diferentes causas sociales, aunque no ha buscado hacerlo público. Pero, principalmente, llamó la atención sobre los ataques recibidos en redes sociales que no fueron sencillos:

“Si bien recibí mucho hate comencé a cerrar los comentarios de todas partes, en twitter hubo un momento en que iba a cerrar y dije no como así, nadie me va a quitar la oportunidad de decir lo que yo pienso editado por mí (…) Este es un país tremendamente inculto que se educa con la televisión, entonces mis posturas siempre han tenido que ver con que yo veo, un veo que la gente no ve (…)

Sí, yo sigo apoyando a este gobierno, hay muchas cosas, por supuesto, en que no estoy de acuerdo. Yo sabía que esto iba a ser así de difícil, yo no soy una persona ingenua, me fascina la política, yo soy más política que lo que mucha gente piensa", fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Cony Camelo, de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Quién fue la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ 2024?

En medio de opiniones divididas frente al ganador, quien se terminó llevando el triunfo fue Paola Rey, una reconocida actriz colombiana, quien desde el primer reto culinario logró destacarse, gracias a su disciplina y talento en la cocina, lo que trajo consigo que se llevara los 200 millones de pesos.