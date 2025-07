Andrea Valdiri no está con juegos y contrató a afamado entrenador de boxeo para su pelea con Yina Calderón

Dentro del listado de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia destaca el de la costeña Andrea Valdiri y la huilense Yina Calderón, mujeres que se enfrentarán en un combate de boxeo amateur organizado por el streamer WestCol. Ante esta pelea, Valdiri decidió meterse la mano al drill y contratar a un reconocido entrenador, mismo que se ha encargado de formar a varias promesas de este deporte.

PUBLICIDAD

El próximo 18 de octubre la ciudad de Bogotá recibirá a uno de los eventos más importantes del ámbito digital, Stream Fighters 4, suceso que se realizará en el Coliseo Med Plus y que espera tenga a millones de personas conectadas mediante la plataforma Kick, en la que ‘West’ es toda una leyenda.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Andrea Valdiri finalmente mostró la identidad de su nueva pareja, ¿quién es?

Andrea Valdiri La influencer compartió en un desfile en el Carnaval de Barranquilla. / Foto: Instagram @andreavaldirisos - Tomadas el 4 de marzo de 2025.

Dentro de la nómina de competidores de este acontecimiento no solo resaltan Valdiri y Calderón, también los de TheNino, ByKing, Milica, May Osorio, Shelao, Belosmaki, Karina García, Karely Ruiz, JH de la Cruz, Cistorata, entre otros; pero sin duda el combate más esperado de la noche es el de esas creadoras de contenido, hasta el punto que Andrea le propuso a Yina subirse al cuadrilátero sin protección en la cabeza lo que la exparticipante de LCDLFC contestó:

“Como yo no soy tan egocéntrica como esta señora que está al lado mío, reconozco que ella es una gran rival, reconozco y sé perfectamente las cualidades de mis oponentes y sé perfectamente que yo no lo hago, que yo no boxeo. Haya una gran diferencia y es que yo soy calle, que tengo esto en la sangre. Entonces como no te subestimo y voy para un reality prefiero cuidar mi rostro porque no me da el tiempo para recuperarme”.

Este es el entrenador de boxeo de Andrea Valdiri

Es tal el compromiso que tiene Valdiri con el evento de WestCol, que se ha estado preparando para salir victoriosa y lo está haciendo con Jacobo Crissmatt, entrenador de boxeadores que asegura que Andrea tiene “una zurda peligrosa. Dentro de los talentos que ha entrenado Jacobo destaca el nombre del venezolano Alberto Ramírez quien participó, entre otras competiciones, en Los Juegos Olímpicos de Verano de 2016.