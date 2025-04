WestCol le dejó claro a RCN la cifra que pediría para “perder la dignidad” en ‘La Casa de los Famosos’

El pasado miércoles 9 de abril se dio una de las entrevistas más esperadas en la historia de ‘The Juanpis Live Show’, la del streamer WestCol, no solo por lo que implica este polémico personaje, también por el hecho de que su transmisión en vivo llegó a acumular más de 150.000 internautas en la plataforma Kick. Precisamente de esta conversación salieron varios apartados, uno de ellos el relacionado con el dinero que aceptaría ‘West´pare ser parte de ‘La Casa de los Famosos’.

PUBLICIDAD

Este evento que tuvo lugar en el Teatro Juan Pablo González Pombo de Bogotá, aún sigue y seguirá generando conversación en la web debido a los temas que se tocaron allí, dentro de ellos el presunto origen del papá de Luis Villa (WestCol), de quien dijo era un narcotraficante; y las duras anécdotas que vivió en su infancia y adolescencia, épocas en las que se escapó de grupos guerrilleros.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> WestCol se ‘autofunó’ con comentario despectivo sobre el trabajo de las mujeres en el hogar

WestCol - Valka - Juanpis González

Tras este suceso, Villa decidió contarle varios detalles a su comunidad de lo que fue su paso por este espéctaculo, del que asegura solo tenía un condicional, “no alegarle ni contestarle nada a Juanpis”. En medio de sus transmisiones también aprovechó para revelar lo que solicitaría para ser parte del reality de LCDLFC, cifra asociada a la gran cifra que le da Kick por su contrato, cifra que para 2024, sobrepasaba los cinco millones de dólares.

“Los medios de comunicación utilizan a las personas más vulnerables y más ‘bobitas’ por así decirlo, para que pierdan su dignidad, eso es lo que hacen con La Casa de los Famosos. Los que están ahí están perdiendo su dignidad, me parece feo como está quedando Karina frente a Colombia. (...) Ella también ha aportado mucho al show, a veces se pasa, muchas veces se regala. Te están exponiendo 24/7 frente a unas cámaras, tarde que temprano te joden y es así”, afirmó Villa.

“Yo no digo que nunca iría a una Casa de los Famosos, porque si a mí me ofrecen el billete que yo gano, voy, la cosa es que nunca han llegado a ese nivel. El premio son $400 millones de pesos y yo con eso le cambió las llantas a mi carro. (...) Yo voy allá y salgo en perdidas, salgo en menos. (...) Si yo voy a ir a perder la dignidad a mí, me tienen que pagar el doble de lo que yo gano al mes. Yo soy capaz de perder mi dignidad por dinero”, añadió el joven, que fue enfático en decir que quiere entrevistar a Riaño en su canal.

Más sobre WestCol 🟢🟢 >>> “No me metan la culpa”: Westcol respondió a quienes lo tildan de “mala influencia”