Marbelle confesó que atraviesa doloroso fallecimiento de ser querido y su padre regresó a Colombia

Marbelle inició su carrera musical siendo tan solo una niña, siendo este rol influenciado y apoyado por su mamá. Aunque este no fue un camino sencillo, años más tarde, logró dar a conocer su música que aún sigue presente en varios de sus fans como lo son ‘Amor sincero’, ‘Collar de perlas’ y ‘Adicta al dolor’. La exposición de su vida a través de sus letras también le permitió abrirse camino en la televisión a partir de su telenovela autobiográfica con el Canal RCN, donde su exesposo, Royne Chávez y su hija, Rafaella, también fueron los protagonistas.

Si bien, Marbelle busca mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación, lo cierto es que en varias ocasiones ha buscado estar mucho más cerca de sus seguidores, realizando diferentes dinámicas de preguntas en las que expone detalles desconocidos. En una de sus más recientes apariciones, aunque el punto central era la relación con su padre y si seguía vivo, la artista se refirió al reciente fallecimiento de un ser querido.

“De hecho, estuvo esta semanita pasada por aquí, desafortunadamente mi abuelito paterno falleció la semana pasada y esta semana estuvimos compartiendo algunos días, por aquí estuvo. Trato de no exponerlo demasiado, creo que la novela y con tantas cosas que la gente tuvo información de primera mano, creo que he tratado desde ahí de no exponerlo demasiado, de dejarle su vida tranquila, igual hay personas que por ahí lo logran identificar. Pero trato, trato de mantenerlo… a veces publico foticos o cositas con él, pero trato de dejarlo tranquilo, es solo por eso”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marbelle.

¿Cómo es la relación de Marbelle con su padre?

Marbelle hace un tiempo estuvo haciendo parte del programa ‘Bravíssimo’ de City TV, donde buscaron generar emociones entre los asistentes a partir de la serie de imágenes de sus seres queridos. Cuando fue el turno de Marbelle, quien apareció en la foto, fue ella junto a su padre, Ignael Ramírez Murcia:

“Ay, mi padre, mi vida. Mi padre hermoso, nos alejamos muchos años, hemos venido en un proceso de reconstruir nuestra relación, pero lo que yo más le agradezco a ese hombre es el ejemplo, su honestidad. Es un ser que nunca se dejó descarrilar por nada, con muchos defectos, claro que sí. Pero, siendo el papá más amoroso del mundo, siendo el que nos permitió a mí y a mi mamá volar y hacer muchas cosas. Un gran ejemplo, un gran ser abuelo (…)

Gracias por ser el mejor papá del mundo, no necesité nada más. A veces los pares se siente en deuda con uno y eso lo he trabajado con él y le he dicho, no necesité nada más que tú“