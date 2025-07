Televidentes preocupados por Claudia Bahamón al verla romper en llanto en MasteChef

Tras la eliminación de Rodrigo Candamil de MasterChef el pasado domingo, el programa en la noche del lunes el reality continuo con las respectivas pruebas, capitulo que se vivió lleno de emociones y dejo conmovidos a los televidentes. Esto porque los participantes e incluso Claudia Bahamón compartieron algunos momentos que han marcado su vida y que los ha hecho más fuertes.

Lo que más preocupo a los televidentes y por supuesto los conmovió, fue la inesperada reacción de Claudia ante algunas historias que finalmente la hicieron sentirse identificada y la llevaron a desahogarse de la actual situación que vive en su vida personal.

“Yo siempre que me veo al espejo me agradezco por ser una persona transparente. Llevo 25 años en televisión, 25 años en el Canal RCN y si algo puede decir un colombiano es ‘Claudia es lo que es’, así que me agradezco esa transparencia. Como todos, hemos vivido mil cosas. Yo agradezco la vida que he tenido; de todo lo que me ha pasado, he aprendido. Hoy, justo hoy, me he visto fortalecida por muchas cosas que me han pasado en los últimos meses, pero me siento en una zona segura”.

En los comentarios de algunos de los clips que están rondando en internet, los seguidores del programa y de la presentadora, asociaron la reacción de Claudia con su reciente separación con Simón Brand, tras varios años de matrimonio.

“La separación de Claudia la debe tener super agobiada, sacando fuerzas de donde no la hay, para mostrar una sonrisa”, “Se esta divorciando después de muchos años y eso tiene que ser muy difícil”, “La debe estar pasando mal mi Clau”, “Pobre Clau, creo que la separación con su pareja, osea su hogar su hogar uuufff.” Son algunos de los comentarios hacia Bahamón.

¿Quién es la nueva pareja de Simón Brand?

Hace pocos meses se llevó a cabo una nueva versión del Festival Estéreo Pícnic en Bogotá, donde cientos de fanáticos asistieron para ver de primera mano a sus artistas favoritos. Sin embargo,en medio de una de las presentaciones, Simón Brand, el reconocido director de cine y comunicador colombiano, se le vio muy cerca de otra mujer.

Simón Brand tendría un noviazgo con Jimena Rúgeles, quien es una diseñadora y modelo colombiana, además se ha destacado es la esfera de la actuación y todo indicaría que allí habría nacido el amor entre ellos. A través de sus redes sociales, la mujer se encarga de expresar su gusto por la naturaleza y la fotografía.