Querida actriz confesó los malos tratos que recibió en ‘Muy buenos días’ por Jota Mario y Laura Acuña

‘Muy buenos días’ durante varios años fue uno de los programas estrellas del Canal RCN, encargándose de acompañar las mañanas colombianas, contando con un grupo de presentadores que se quedaron en la memoria de los televidentes, entre ellos, Jota Mario Valencia, Laura Acuña y Milena López. Sin embargo, la noticia triste para muchos fue que la producción salió del aire en el año 2018 sin explicación alguna.

Si bien, el programa de entretenimiento llegó a su fin hace varios años, lo cierto es que las críticas con respecto al actuar de los presentadores sigue dando de que hablar desde personas que hacían parte de la producción hasta propios invitados.

Tal fue el caso de Aida Morales, una reconocida actriz colombiana, quien ha hecho parte de grandes producciones como lo son ‘Rojo carmesí’, ‘Darío Gómez’, ‘A corazón abierto’, ‘¿Usted no sabe quién soy yo’?, siendo una reconocida figura en el país y ganándose así el cariño de los televidentes.

Hace unas semanas Aida estuvo haciendo parte de ‘Los impresentables’, donde se refirió a diferentes detalles de su vida, sus próximos proyectos, pero también los momentos no tan alegres que ha vivido en medio de su carrera como actriz, mencionando así una de sus visitas al programa ‘Muy buenos días’:

“Uy, es que mi primera experiencia en ‘Muy buenos días’ fue vergonzosa, porque yo decía, no puede ser que los que vemos el programa desde la sala, no sepamos la clase de personas que están ahí frente a las cámaras. Yo fui a este programa porque yo estaba haciendo ‘Marido a sueldo’. A mí me invitaron a pasar al set y yo me senté, ninguno de los presentadores me saludó, te lo juro, ninguno me dijo ni siquiera los buenos días.

Yo saludé y ni siquiera recibí respuesta y una vez dijeron al aire me presentaron y se pararon todos a saludarme con una sonrisa, un beso y todo, yo decía como es este juego, espérese a ver. Me entrevistaron e iban a corte de comerciales y yo no existía en ese set. Yo solo decía, quiero irme ya, terminé mi entrevista y es más, dije gracias y hasta luego, tampoco tuve respuesta".