“Grosero”: Altafulla de ‘La Casa de los Famosos’ contó el inconveniente que tuvo con Jota Mario en Muy Buenos Días

La Casa de los Famosos sigue generando conversación en redes sociales y uno de los personajes que más se ha vuelto tendencia es Andrés Altafulla, un cantante costeño de Barranquilla que ha deslumbrado con su talento para el canto, para la actuación y además su personalidad. Lo que muchos no recordaban, es que Andrés estuvo en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y tras salir de este programa, se llevó un momento bastante incómodo en ‘Muy Buenos Días’.

‘Muy Buenos Días’ es uno de los formatos matutinos que fue más visto en la televisión por el canal RCN, en donde Jota Mario y Laura Acuña lideraban las entrevistas de la mañana, precisamente Altafulla luego de salir del antiguo reality de RCN, comentó que durante la entrevista con Laura Acuña y Jota Mario tuvo varios conflictos.

El barranquillero comentó: “cuando yo salí de protagonistas me decían ‘no vayas que te van a humillar (a Muy Buenos Días), yo siempre quise estar con Jota Mario porque como yo era cantante siempre pensé en promocionar mi música. Yo fui, la esposa de Jota Mario que era la jefe de piso dijo ‘a este man lo vamos a volver mondá‘. En algún momento llamaron a mi casa y llamaron a mi hermana, ella contestó y le dijo a Jota Mario, ‘lo que no estoy de acuerdo es contigo, una persona que tiene esa responsabilidad social con su cargo debería repartir amor’”.

¿Qué pasa entre Altafulla y Melissa Gate?

Aunque desde antes de reality ambas participantes tienen conflictos que terminaron luego de una tregua entre ambas para convivir en el cuarto fuego, cuando Altafulla le preguntó sobre su atracción en el concurso, Yina le comentó:

“Si yo fuera hombre, a mí me gustaría Melissa más que esas otras dos. Porque las otras dos, de pronto físicamente son más bellas, pero la Melissa no es por nada, al Cesar lo que es del César y la china es inteligente, y aparte de eso no anda metida en todos esos bololos de manes, marica”