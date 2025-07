Presentadora del ‘Desafío’ confesó el sorpresivo mensaje que le envío al esposo de Catalina Gómez

Uno de los programas de entretenimiento más exitosos de Caracol Televisión, es, precisamente, el ‘Desafío’ que durante 20 años ha logrado conectar con el público y ahora, en este 2025, regresó con su nueva versión, el Desafío del Siglo XXl, con 32 nuevos participantes y varias sorpresas en cada una de sus pruebas donde solo dos desafiantes se llevarán el premio mayor.

Luego de la salida de Gabriel Tafur por nuevos proyectos profesionales y tras haberse convertido en una de las presentadoras principales junto a Andrea Serna, quien llegó para ocupar su lugar fue María Fernanda Aristizábal, una exreina de belleza que en este 2025 cumple dos años siendo parte del programa de entretenimiento.

Ahora, ante el gran lanzamiento del ‘Desafío Siglo XXl’ Aristizábal ha estado bastante activa por medio de sus redes sociales y allí compartió un video contando un poco de cómo llegó a formar parte de Caracol:

Aristizábal inició sus declaraciones asegurando que su primer intento de ser presentadora no salió del todo bien, sin embargo, para un segundo intento logró formar parte de Caracol Televisión: “Un mes después de haber salido de Miss Universe empecé a preguntarme muchas cosas, pero con mucha angustia detrás, me puse en tela de juicio, dudé de mi valor, dije que sigue para mí después de esto, cuál es el plan b, c, d, y ponerle todo mi empeño al concurso (…)

Así que sin miedo al éxito, dos meses después de haber terminado la competencia, le escribí nada más y nada menos que al vicepresidente de entretenimiento de Caracol, Juan Esteban Sampedro (esposo de Catalina Gómez), yo dije que puedo perder, puede que me responda, puede que no. Y oh, sorpresa, no me sorprendió, no puedo decirles que no me decepcioné que no me respondiera, porque quería que me respondiera, pero me encomendé a diosito, me eché la bendición y dije si es para mí, ahí voy a estar y si no será otro camino".

Cabe resaltar que para seguir generando intriga entre sus seguidores, Mafe resaltó que en los próximos días compartirá la segunda parte de su llegada a Caracol y como logró convertirse en presentadora.

¿Quién es la pareja de Mafe Aristizábal, del ‘Desafío’?

La pareja de María Fernanda Aristizábal, conocida como Mafe Aristizábal, es Daniel Arango, quien es un empresario paisa y ha sido un apoyo constante para Mafe, incluso durante su preparación y participación en Miss Universo. Llevan una relación sólida desde mediados de 2019 y, aunque son discretos, Mafe comparte ocasionalmente momentos con él en sus redes sociales, destacando la complicidad y el amor en su relación.