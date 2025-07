Alejandra Serje, de ‘Lo sé todo’, encaró a ‘La Negra Candela’ por llamarla “adorno de televisión”

‘Lo sé todo’ es un programa de entretenimiento del Canal Uno que durante tres años estuvo acompañando las tardes de los colombianos, sin embargo, hace pocos meses llegó a su fin, siendo esta una dura despedida para los presentadores Ariel Osorio y Alejandra Serje. Sin embargo, hace pocos días el programa confirmó su regreso ante proyectos que no dieron los resultados esperados, pero ‘El Gordo’ Ariel no hace parte de esta nueva versión, aunque Serje sí, donde las críticas han estado más que presentes.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: El accidente que tuvo a Alejandra Serje de ‘La Corona’ cerca de la muerte

Toda una polémica se desató luego de que se confirmara a Alejandra Serje como presentadora de ‘Lo sé todo’, teniendo en cuenta que semanas atrás y durante alrededor de siete meses había formado parte de ‘La Corona TV’, un proyecto similar del que Osorio es el líder actualmente.

En medio de la serie de dudas de los fans de ‘Lo sé todo’ por la ausencia de Ariel Osorio, el mismo presentador confirmó que no lo habían contactado, sin embargo, mostró su descontento por Alejandra Serje con quien compartió varios momentos. Como era de esperarse, la serie de señalamientos contra la presentadora no faltaron tildándola de “vendida” y hasta “desagradecida”.

Con el fin de defenderse, Serje llegó a Olímpica Estéreo, donde hizo énfasis en los ataques y en las críticas, donde ‘La negra candela’ no se salvó, pues según la recapitulación del mismo video, la mujer refiriéndose a Serje reiteró: “Ella es un buen adorno, pero nada más, la niña no tiene ni ha estudiado, ni tampoco ha sido periodista, se quedó en la época de las chicas salidas del quirófano”.

“Tuve que ver de los medios de comunicación varios señalamientos que hacían hacia mi persona, decía no lo puedo creer porque si aquí la palabra desagradecido no cabe (...) Antes de venir acá me mostraron la cantidad de entrevistas, entre estas de la señora ‘La negra candela’, donde simplemente se me reduce a mí por mi aspecto físico, de que yo soy un adorno de televisión, entonces digo por qué este señalamiento tan fuerte, o sea reducir a una persona por su aspecto físico habla más de sus propios límites que de los míos", fueron las declaraciones expuestas por parte de Alejandra Serje, de ‘Lo sé todo’.