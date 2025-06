Ariel Osorio habría terminado su amistad con Alejandra Serje tras abandonarlo y regresar a ‘Lo sé todo’, “aplicó al trono”

‘Lo sé todo’ es un programa de entretenimiento que estuvo alrededor de tres años al aire, llevándoles a los televidentes los detalles detrás de la vida de figuras de la farándula nacional. Sin embargo, por decisiones del Canal Uno esta producción llegó a su fin, pero hace pocas semanas se confirmó su regreso a la pantalla, generando intriga entre los televidentes. Ante el hecho, Ariel Osorio

Osorio estuvo presente desde la primera hasta la última transmisión, contando así con un cariño evidente por parte de los televidentes, quienes no dudaron en pedir su regreso a la televisión. Luego de varios meses este sueño terminó siendo toda una realidad, pues Osorio regresó bajo la mano de ‘La Corona TV’, estando acompañado de Alejandra Serje y otras presentadoras.

Sin embargo, varias dudas se desataron luego de que se confirmara el regreso de ‘Lo sé todo’, y en medio de esta situación, Ariel Osorio estuvo haciendo parte de la emisora ‘Olímpica’, donde se refirió a este tema, dejando claro que seguiría siendo parte de ‘La Corona TV’ y no regresará a ‘Lo sé todo’.

Pero, en medio de este hecho, Osorio confirmó que Alejandra Serje, quien también hacía parte de ‘La Corona TV’ decidió tomarse un tiempo, pero luego de algunas semanas el presentador aseguró que este tiempo tuvo que ver con que regresa a ‘Lo sé todo’.

“Ella aplicó al trono y regresa por tercera vez, porque ella ya salió en otras oportunidades del proyecto de ‘Lo sé todo’ y vuelve de nuevo a eso, en una situación que primero me pareció extraño, cuando me dijo que necesitaba un tiempo. Claro, tómatelo, cuando la llamé a decirle que qué había pasado con el tiempo me dijo ya no vuelvo y le dije cuéntame si tú te vas para este proyecto (…) Eso se venía tejiendo desde hace rato, no solamente llevaron a Alejandra también se quieren llevar a los periodistas que trabajan conmigo”.

Alejandra Serje, expresentadora de ‘Lo sé todo’, recibió amenazas en sus redes sociales

A pesar de ser parte de otro canal, Alejandra no ha pasado de largo, ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ que forma parte del Canal RCN, buscando dar su opinión frente a las diferentes situaciones que se dan entre algunas de las personalidades. Sin embargo, al igual que otras figuras, ha sido blanco de críticas en varias ocasiones y esta vez no fue la excepción, tanto así que llegó a recibir amenazas.

“Me tomo el tiempo de hacer esta historia porque me encuentra con unas personas que se toman todo tan personal, no se alcanzan a imaginar la cantidad de insultos que he recibido, también de mensajes de apoyo, porque finalmente decidí ejercer mi derecho a la libre expresión.