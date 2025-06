Drástico cambio de look de Lina Tejeiro dejó a más de uno con la boca abierta

Lina Tejeiro, es una de las actrices y empresarias más reconocidas de la farándula colombiana por su personalidad e icónica participación en producciones como ‘La Ley del Corazón’ y con sus recientes producciones como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’. Sus videos en las redes sociales son muy llamativos, sobre todo los de TikTok, en los que hace lip sync. Sin embargo, su más reciente publicación, que es con un audio de tendencia, dejó a más de uno con la boca abierta.

Sus seguidores de inmediato reaccionaron y le dejaron sus comentarios, sobre su drástico cambio.

Drástico cambio de look de Lina Tejeiro

“Les juro que no lo pensé tanto. Solo sentí que ya era hora. De cambiar, de empezar otra vez, de dejar ir. El pelo crece… y yo también", escribió la actriz en su cuenta de Instagram en donde publicó el video.

Las reacciones no se hicieron esperar y tanto sus seguidores como las celebridades no han perdido la oportunidad para escribirle un mensaje a la actriz. Una de ellas es Greeicy Rendón, que todos saben es su mejor amiga, que le escribió: “Rajiiiiii! Que delicia los cambiooooossss! Me encanta, te ves hermosaaaaa”.

Otras que comentaron fueron Gabriela Tafur, Luisa Fernanda W y Laura de León, que no dudaron en decirle que había quedado hermosa.

Algunos de los mensajes que le dejaron sus fans y seguidores son: “Omg tu eres la que puedes hacer lo que sea y siempre estarás genial”, “yo también me lo corto sin pensar, es un ritual maravilloso, sueltas, te renuevas y creces!”, “cómo se nota el cambio que has tenido de adentro hacia afuera, hermosa, natural, confiada, queriéndote y amándote como eres, cada vez estás más bella y plena” y “Corto o largo siempre te ves bella la más bella”.