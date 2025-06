Melissa Gate acusó a su primo de tomar su celular sin permiso y desactivar su cuenta de TikTok

A inicios del mes de junio, el canal RCN le dio fin a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, programa del que salió ganador el costeño Altafulla y dejó con un sabor amargo a los seguidores de Melissa Gate; justamente la creadora de contenido ha decidido romper el silencio tras el reality y ha hablado de muchas inconsistencias que se encontró al salir, tanto en sus finanzas, como en el manejo de sus redes sociales.

“En la casa de los famosos me dieron $5′700.00 millones de pesos, menos los deducibles cada semana. Yo no sé donde está ese dinero, no está en mi cuenta, por ahí aparecieron managers y gente cobrando plata que ni siquiera sabía que tenía que pagar. La gente se aprovecha para quererlo abrochar y así es este mundo"manifestó Gate al audiovisual" fueron sus declaraciones ante el dinero.

Mientras que este domingo, la “Pandilla Gate” se despertó siendo tendencia por unas nuevas declaraciones de parte de la influencer. Al parecer habría tenido inconvenientes con su primo Luca, quien pertenecía a su team y estaba al pendiente de las cosas de Gate por fuera del reality. Mediante un live con sus seguidores, Melissa acusó su primo de tomar su celular sin permiso, de manejar sus redes para su propio beneficio y desactivar el TikTok de la segunda finalista del reality.

Melissa asegura que él si estaba a cargo de sus redes, pero que no realizó su trabajo y atribuyo el rol de manager, que ella nunca autorizó.

Con el fin del reality, de las primeras cosas que se enteró Melissa, era cómo Karola se expresaba de ella y hoy, en su paso por Los 40, Roberto Cardona le tocó el tema a Emiro de las personas que realmente lo habían apoyado. Él comentó que varias no estuvieron, pero quien sí fue Karola, allí Melissa Gate lo interrumpiría para decir que en vez de defenderlo lo había hundido más y luego insultarla fuertemente:

“De mí también hablaste maldita, gorda, asquerosa y recuerden que si van a hablar de mí, procuren tener cintura. No quiero andar en boca de ningún tamal mal envuelto por ahí en redes sociales. Retorcida, asquerosa, ya estoy viendo toda la mierda que hablaste de mí, desgraciada, peli prestad