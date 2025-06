Imitador de Luis Alfonso Gana $100 millones en ‘Yo Me Llamo’ y compartirá el premio a sus compañeros

La noche final de ‘Yo Me Llamo’ se vistó de gala y emoción, culminando con la victoria del imitador de Luis Alfonso, quien se alzó con el anhelado premio de $100 millones de pesos. Más allá del talento que lo llevó a conquistar los corazones de Colombia, el imitador conmovió al público y al jurado con un gesto de generosidad y humildad que lo elevó aún más: la promesa cumplida de compartir su millonario premio con sus compañeros finalistas.

PUBLICIDAD

También puedes leer: Hija de Karina García ya le mostró su afecto a Altafulla

Imitador de Luis Alfonso conmovió por el gesto que tuvo con sus compañeros en ‘Yo Me Llamo’

Desde el inicio de la competencia, César Narvaez, el imitador de Luis Alfonso, demostró no solo una impresionante habilidad vocal y escénica para emular al reconocido artista de música popular, sino también una calidad humana excepcional. Durante una de las galas más tensas, el concursante hizo una declaración que resonó profundamente en la audiencia: “Si ganaba los 100, iba a compartirlo con ellos. Es lo que me ha enseñado la vida, y cuando uno da de corazón, recibe el triple de Dios”. Estas palabras no solo revelaron su filosofía de vida, sino que también generaron una expectativa que, para alegría de muchos, hoy se ha hecho realidad.

La noticia de su victoria y, más importante aún, de su noble acción, ha inundado las redes sociales y los principales medios de comunicación. Los televidentes, que siguieron cada paso de esta temporada de ‘Yo Me Llamo’. Asimismo, el artista agradeció al reality por la oportunidad: "Solo agradecimiento. De cada uno de los jurados me llevo lecciones. Yo tengo mis sueños y mis proyectos, y quise venir a Yo Me Llamo a mostrarme. De los compañeros me llevo lo mejor, y hasta del lobito me llevo esa picardía".

También puedes leer: ¿Carlos Girado se va de ‘La Red’? El presentador responde sobre su fecha de salida

El gesto del imitador de Luis Alfonso contrasta con la usual narrativa de la victoria individual, transformando su triunfo en un logro compartido. Esta acción no solo lo consolida como un artista talentoso, sino también como un ser humano ejemplar.