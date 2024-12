Carlos Calero no sería el presentador de ‘Yo me llamo’ y ella sería su reemplazo, ¿modelo y actriz?

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación con mayor acogida entre los televidentes, ya que ha hecho parte de los hogares colombianos a lo largo de más de dos décadas, contando no solo con información a partir de Noticias Caracol, sino también con una amplia gama de contenidos de entretenimiento entre los que se destacan ‘Yo me llamo’, ‘reality’ que regresará a la pantalla chica en este 2025. Sin embargo, una de las sorpresas que aún está por confirmarse tienen que ver con que Carlos Calero no sería el presentador de ‘Yo me llamo’ y ella sería su reemplazo.

Una de las fichas más importantes dentro de Caracol Televisión, es, precisamente, Carlos Calero, que además de ser parte de algunos comerciales televisivos, también ha sido el presentador principal de varios programas de entretenimiento como lo son ‘Día a día’, ‘La Descarga’ y durante varias temporadas ha hecho parte de ‘Yo me llamo’, famoso programa que llega con su décima temporada a los hogares colombianos.

Si bien, Caracol Televisión no se ha referido al tema, de acuerdo con la más reciente aparición del periodista Carlos Ochoa, Carlos Calero no haría parte de esta nueva temporada de ‘Yo me llamo’ 2025, teniendo en cuenta las respectivas grabaciones de ‘La Descarga’, programa de entretenimiento que llegaría a su fin dentro de pocas semanas. Asimismo, el comunicador aseguró que quien sería el reemplazo de Carlos Calero, es, precisamente, Laura Tobón, quien regresa al canal, luego de algún tiempo de ausencia, siendo principalmente recordada por su participación en ‘La Voz Kids’.

Cabe resaltar que hasta el momento Calero tampoco se ha referido al tema, pues está enfocado en seguir al tanto de la recuperación de su esposa, quien hace pocos días habría terminado su sesión de quimioterapias.

¿Cuál es el proyecto de Carlos Calero y César Escola fuera de Caracol?

Carlos Calero y César Escola, dos importantes figuras de Caracol Televisión, se unieron para darle paso a un proyecto donde la música es la principal protagonista, siendo más conocido como ‘La noche de amor’, “un show de amigos, música, humor y mucho más”. Este mencionado evento se llevará a cabo en el Casino Hollywood de Bulevar Niza, contando así no solo con la presentación de César Escola, sino también de Carlos Calero, Nathalia Gutiérrez, Michelle Santos y Marcela Moreno.