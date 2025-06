Luis Alfonso de Yo Me Llamo pasa por triste momento tras ganarse $100 ‘palos’ en el reality

Yo me llamo Luis Alfonso

Caracol Televisión tiene dentro de su extensa nómina de programas a uno de los más queridos por los colombianos, ‘Yo me llamo’, formato que en su décima temporada tiene al doble de ‘Luis Alfonso’, concursante que pasó de la dicha a la tristeza por una situación que le rompió el alma.

César Narváez es el nombre de pila de este participante que en la edición 2023, se tomó la labor de hacerle honor a Elvis Crespo, pero que en esta entrega la está ‘rompiendo’ con su personaje de ‘El señorazo’, hasta el punto que, en el capítulo que cantó con el artista original se ganó $100 millones de pesos, dinero que aseguró, dividirá con sus otros colegas.

Tras pasar por este momento de felicidad, la desdicha golpeo a su puerta de una manera contundente, luego de que Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, eliminaran a ‘Gloria Trevi’ en la noche del pasado jueves 26 de junio, dejándola sin la posibilidad de ganar los $500 millones de pesos de premio final y heredar la corona de Juan Parra, ‘Carín León’.

Se preguntarán ¿Por qué la tristeza?; pues resulta que tras terminar su relación con Andrea Correa, ‘Shakira 2023′, este émulo de Luis Alfonso inició un nuevo idilio con ‘Gloria Trevi’; mujer que no lo acompañará en la recta final del programa.

Cabe acotar que tras terminar su noviazgo con Andrea Correa, Narváez decidió tomper el silencio y mostrar su decepción por este amor que no fue correspondido: “no estoy triste, estoy decepcionado. Me siento traicionado, una persona de la que yo esperaba tantas metas, tantos planes y tantos proyectos y todo se fue a la miércoles”.