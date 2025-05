“Nací casi muerta” Amparo Grisales revela detalles de su infancia

Amparo Grisales, la icónica actriz y presentadora colombiana que sigue deslumbrando con su talento y energía. Su trayectoria artística en televisión y cine, o sus participaciones como jurado en populares realities como ‘Yo me llamo’.

Amparo, está estrenando su nuevo proyecto actoral, y fue precisamente en la promoción de dicha telenovela donde dejó ver su lado más humano aparte de su exigencia en el reality de imitación.

Amparo Grisales confesó que nació casi muerta

Cosiaca, es la nueva producción de Teleantioquia donde celebran los 40 años del canal. La serie de época, busca resaltar las tradiciones antioqueñas desde el vestuario, la cotidianidad, vocabulario y demás factores de la identidad paisa.

El propio canal televisión regional sentó en sus micrófonos a Amparo Grisales, a sus 68 años, estará interpretando a Francisca Monsalve Viuda de Villegas. Pero en medio de la conversación, la actriz recordó a su madre, quien falleció hace cerca de ocho años, revelando un hecho que nunca había hablado públicamente que puso en riesgo su vida: “Sé que me sigue protegiendo como cuando era chiquita. La tengo muy tatuada en mi corazón. Le doy es gracias, porque cuando nací, nací casi muerta en el parto. Mi mamá se insoló, y me bautizaron de emergencia como al tercer día, y yo sé que fue su amor el que me salvó“.

¿Por qué Amparo Grisales es tan exigente en ‘Yo me llamo’?

Durante cada uno de los capítulos del reality de imitación, los televidentes han tenido la sensación de que Amparo ha sido tan exigente con los participantes, que han llegado a confundir sus devoluciones con ser “grosera”. Pero en medio de esta misma entrevista, la actriz manizaleña da sus razones por las que se comporta de esa manera: “En televisión ven un pedacito de lo que es uno. A veces son personajes que uno tiene que asumir. Yo soy jurado, y yo tengo que ser muy fuerte, porque este es de los pocos realitys donde los artistas son empíricos, y que están en una escuela durante cuatro meses. No es lo mismo que ’La voz kids’ o como los cantantes profesionales. Aquí son cantantes empíricos que donde tienen cuatro meses para pulirse. Toca ser así”.