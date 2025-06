Experiodista de Noticias Caracol puso contra las cuerdas a Gustavo Petro tras su molestia con Isabel Zuleta

Noticias Caracol durante varios años ha contado con un amplio número de periodistas y presentadores, quienes se han encargado de mostrar su talento y profesionalismo ante las cámaras, sin embargo, han sido varios los que han dado un paso al costado, entre ellos, Juanita Gómez, una conocida periodista, quien actualmente hace parte de Revista Semana y en medio de sus más recientes apariciones puso contra las cuerdas a Gustavo Petro tras su molestia con Isabel Zuleta.

Luego de su salida de Noticias Caracol, Juanita se convirtió en una de las figuras más representativas cuando de redes sociales de Revista Semana se trata, donde ha dejado ver su opinión frente a diversos temas, entre ellos, la política colombiana y el rol que ha venido cumpliendo Gustavo Petro, dejando claro su inconformismo.

Sin embargo, también son varios los hechos a los que se refiere, pues en medio de una de sus más recientes apariciones, la periodista de Noticias Caracol, se refirió a Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, “No es el tipo de política que debería estar representando a los colombianos, pero ahí está en todas partes”. Seguidamente, Juanita expuso que un juez le ordenó a Zuleta borrar algunos mensajes en los que expone datos personales de un hombre, quien sería asesor de la congresista Angélica Lozano en medio de los hechos de la reforma laboral.

La situación fue tal que el hombre ha recibido diversas amenazas debido a la divulgación de sus respectivos datos personales. Además de exponer esta situación, Gómez también añadió que estuvo presente en algunos eventos en compañía de Gustavo Petro. Asimismo, horas más tarde el presidente de la república compartió el respectivo video y añadió: “Señora periodista, Isabel Zuleta es de las mujeres más valientes que conozco. Es víctima de la violencia que desataron mafias en Antioquia, y representa la esperanza y la paz. Son sus electores quienes deciden si se hace congresista o no”.

Ante el hecho, Juanita Gómez no se quedó callada y le respondió a Gustavo Petro añadiendo: "Presidente, ¿me está respondiendo o me está regañando? Porque lo segundo no va a funcionar. Gracias por recordarnos a todos que la democracia permite la elección libre. (Y los 238 votos que obtuvo Zuleta) También que permite la OPINIÓN LIBRE. Qué alivio saber que por ahora se puede opinar sin pedir permiso“.

¿Quién es el esposo de Juanita Gómez?

El esposo de la reconocida periodista Juanita Gómez es Felipe Cubillos. Se casaron el 30 de noviembre de 2019, después de aproximadamente ocho años de amistad y noviazgo. Juanita Gómez ha expresado públicamente que Felipe es su “mejor amigo” y una pieza fundamental en su vida, a quien considera su tranquilidad y sus pies en la tierra. Felipe Cubillos es publicista y, aunque Juanita es reservada con su vida privada, ha compartido en diversas ocasiones lo importante que es su esposo para ella.