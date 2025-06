Esposa de Diego Guauque aclaró el estado de salud del periodista de ‘Séptimo día’, “cantidad de mensajes”

‘Séptimo día’ es un programa de investigación e información de Caracol Televisión, dirigido por Manuel Teodoro y María Lucía Fernández, en el que cada domingo se exponen diferentes casos de denuncia ciudadana que abordan problemáticas sociales, económicas, judiciales, de salud y educativas, a menudo dando voz a las víctimas. La producción cuenta con todo un grupo de periodistas experimentados en este tema, entre ellos se destaca, Diego Guauque, quien salió victorioso de una lucha contra el cáncer, pero recientemente su esposa aclaró el estado de salud del periodista de ‘Séptimo día’.

Hace pocos días, Diego apareció en sus redes sociales no para dar a conocer los avances de un nuevo reportaje o quizás, exponer algunas de las situaciones que vive su familia, sino para dejar claro que se encuentra mejor que nunca y no tuvo una ninguna caída del cáncer que ya no tiene en su cuerpo.

La aclaración del periodista de Caracol se dio luego de que personas malintencionadas utilizaran las redes sociales y por ende, fotos antiguas de la situación que vivió Guauque para asegurar que había tenido una recaída, situación que generó preocupación entre sus seguidores, quienes lo alertaron del tema, donde Diego resaltó que se encuentra mejor que nunca.

Sin embargo, quien tampoco pasó de largo en esta situación fue la esposa de Diego Guauque, la también periodista Alejandra Rodríguez, quien durante el puente festivo se tomó su cuenta de Instagram para volver a aclarar esta situación agregando: “Amanezco con una cantidad de mensajes sobre la salud de Diego. Él ya lo aclaró en su cuenta: es falsa la noticia que circula sobre su ingreso a la clínica. Gracias a Dios está perfecto y feliz”.

Ante la noticia de tranquilidad dada por Diego Guauque y su pareja, varios seguidores han pedido denunciar el respectivo perfil que publicó esta información falsa, ya que en pasadas ocasiones otras figuras del entretenimiento también han sido víctimas de esta situación.

¿Cuántos hijos tiene Diego Guauque, de ‘Séptimo día’?

Diego Guauque tiene una hija llamada Gabriela. Él y su esposa, Alejandra Rodríguez, han hablado públicamente sobre la importancia de su hija en sus vidas, especialmente durante el proceso de salud que enfrentó Diego. De hecho, en algún momento, la pareja tuvo que luchar por la custodia de Gabriela, un proceso que fue difícil, pero que lograron superar, ya que Alejandra no es la madre biológica de la joven, pero la quiere como si lo fuera.