Mary Méndez, de ‘La Red’, confesó el difícil momento que vivió con la anorexia, “un pastel de pollo y no volvía a comer”

Caracol Televisión es uno de los medios nacional más populares de país, consolidándose a diario como el canal más visto en Colombia a partir de diferentes producciones como Noticias Caracol y ‘Yo me llamo’. Sin dejar de lado, que el éxito también se ha dado durante los fines de semana con el programa ‘La Red’, que lleva más de 12 años al aire, contando con queridas figuras para los televidentes, entre ellas, Mary Méndez, quien en medio de una de sus más recientes apariciones confesó

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Mary Méndez, de ‘La Red’, destapó cómo es trabajar en Caracol Televisión

Méndez es una conocida presentadora, quien además de ser parte de ‘La Red’, Caracol, desde hace varios años también ha formado parte de producciones como ‘También caerás’, ‘La Banda Francotiradores’ y demás que la consolidaron dentro del conocido canal, sin dejar de lado su empresa de productos saludables.

Si bien, hace parte de un programa de entretenimiento, donde salen a la luz diversos detalles de la vida de la farándula nacional, lo cierto es que ella busca ser bastante privada cuando de sus temas personales se trata marcando una línea diferencial.

Hace pocos días, la samaria estuvo haciendo parte de la emisora Vibra, en la que también trabaja Carlos Vargas, su gran amigo y compañero en ‘La Red’ Caracol. En medio de la conversación, la duda frente a su vida fuera de Colombia durante un tiempo no pasó de largo, así como también el trastorno de la conducta alimentaria, como lo es la anorexia que padeció mientras que residía en Miami.

Aunque Mary Méndez no suele referirse mucho a este tema, aseguró que en Estados Unidos la vida es bastante diferente e incluso el concepto de belleza es fuerte y con el paso de los meses su vida comenzó a transformarse a tal punto de solo comía una vez al día: “Yo me levantaba y comía un pastelito de pollo, yo no volvía a comer sino hasta el día siguiente. Eso comienza a jugar fuertemente con tus emociones y con tu cabeza. Esto se desató en ataques de pánico. Claro, tu cuerpo está en corto circuito, tu cuerpo necesita comida, necesita nutrientes. Te empiezas a aislar, no quieres que la gente se dé cuenta de lo que comes, es todo un tema. De verdad que esto no puede seguir siendo tomado con liviandad".

Seguidamente, la presentadora de ‘La Red’, confesó que cuando se dio cuenta del problema que presentaba y sus nervios de la nada, decidió contarle a su mamá, quien le dijo que tomara el primer avión para Colombia al día siguiente. Ante su situación, Méndez regresó al país, recibiendo así la ayuda correspondiente y por supuesto, el amor y el apoyo por su familia.