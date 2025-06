Isabella Santodomingo habló de la quinta cirugía a la que se tuvo que someter por su oido

Isabella Santodomingo es una figura conocida del entretenimiento colombiano, debido a su versatilidad en la actuación, el periodismo y la escritura.Su carrera artística ha abarcado desde telenovelas como “Perro amor” y la conducción de programas de televisión. Santodomingo es también reconocida por ser escritora, con obras como“Los caballeros las prefieren brutas”que han sido best-sellers.

Este 22 de junio, en entrevista con La Red, Isabella habló de su más reciente intervención quirúrgica en relación con su oido, pues lleva un año y medio entre procedimientos para volver a estar bien. Al parecer, la actriz no venía bien en cuanto a la salud de su oído, pero tampoco había puesto mucha atención y no eligió bien quien la operara, ni había entendido el procedimiento, que le realizaron por primera vez a final del 2023 y que afecto un nervio facial, afectando un lado de su rostro.

Se trata de una Timpanoplastia, procedimiento que se realiza para corregir una ruptura u otro daño en el tímpano. Lo que la también escritora no esperaba era que continuaran las molestias y el dolor en su oído, aun después de la cirugía.

Según relató, su recuperación no ha sido nada fácil y hace poco se sometió a la quinta cirugía: “Di con el peor otorrino de toda Colombia. Tomó la mala decisión de operarme, de ampliar el conducto, y me dañó la audición para toda la vida. Me dejé llevar, debí pedir referencias… fue la brutalidad más grande”, lamentó.

Con el paso del tiempo, tuvo que buscar una segunda opinión médica, hasta dar con un especialista que le devolvió la esperanza. “Él tuvo que limpiar todo, habían quedado partículas de hueso, de cartílago…”, explicó.

Ahora tras la quinta cirugía, Isabella indicó que para volver a escuchar tendrán que ponerle un implante y tendrá una especie de “papita” tras su oido, pero que en realidad esto no le importa con tal de volver a recuperar la audición.

“Bueeeenooo, ahora sí cambien sus passwords y prepárense porque anuncio desde ya que muy pronto estaré estrenando mi nuevo oído biónico (...) ahora sí creo que: esta quinta (cirugía) es la vencida! Gracias a todos quienes me mandaron mensajes de apoyo y estuvieron pendientes de mi ”comentó Isabella por medio de su Instagram."