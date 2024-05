Isabella Santodomingo reveló las razones que la llevaron a decirle no al matrimonio

Con 57 calendarios sobre su espalda, la actriz, presentadora y escritora, Isabella Santodomingo no se ha enfrentado al altar y en una reciente entrevista reveló las razones por las que no ha ejecutado este sacramento, a pesar de que ha tenido varias parejas y producto de una de esas relaciones una hija, Daniela Ossa Santodomingo, fruto de su vínculo con el productor musical Bernardo Ossa.

PUBLICIDAD

Santodomingo ha pasado por varias producciones televisivas como ‘La Saga’ y ‘Los Caballeros las Prefieren Brutas’; además de realities como ‘El Desafío’ y ‘MasterChef’, aventuras que enfrentó de manera solitaria y en la que destacó de gran manera. Respecto al hecho de que no se ha vestido de blanco, la nacida en Barranquilla decidió desahogarse en conversación con la periodista Vanessa De la Torre, quien la tuvo como invitada principal de su pódcast ‘Geniales y Mayores’:

“Nunca me he querido casar. (...) A mucha gente le va a parecer horrible, pero para mí casarme no es un complemento de nada, para mí es un impedimento de las cosas que he querido hacer en mi vida y que de hecho he realizado. Por ejemplo, yo no me hubiera imaginado yo casada con alguien y que me diga “No te puedes ir a vivir a Los Ángeles a estudiar escritura creativa””, expresó la barranquillera.

“La gente no entiende que se puede ser feliz sin casarse, sin hijos, estamos adoctrinados desde niños”, “No llegó el que era, así de simple, el que te ama no te corta las alas”, “Discutible, pero entendible”, “Para mí que no se lo propusieron”, “Está totalmente desenfocada, el matrimonio no es una cárcel y se puede gozar de libertad y felicidad”, y “Cada quien decide cómo vivir su vida”, fueron algunas de las reacciones en el post promocional del próximo episodio del formato de De la Torre.