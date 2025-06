Norma Nivia y Mateo ‘Peluche’ realizaron su primer viaje juntos, ¿cuál fue el destino?

En la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ se formaron varias parejas emblemáticas que marcaron la convivencia y las emociones de la casa. Uno de los romances más intensos fue el de Norma Nivia y Mateo Varela, quienes cautivaron al público con su relación que se fue formando lentamente, lo que confirmó su mutua atracción.

PUBLICIDAD

Puede leer: Melissa Gate acusó a su primo de tomar su celular sin permiso y desactivar su cuenta de TikTok

Pero el que más controversia provocó fue el vínculo entre Karina García y Andrés Altafulla: primero con confesiones de sentimientos, luego con escenas intensas e íntimas en la “habitación fuego”, incluso audios y quejas de sus compañeros por el ruido, llegando a admitir que tuvieron relaciones sexuales dentro del encierro. Otra de las parejas formadas, es la de Yaya Muñoz y José Rodríguez que a pesar de ser eliminados pronto de la competencia, salieron para estar juntos.

Ambas parejas se han mostrado bastante unidas, en el caso de Norma y Mateo, desde el final del programa no se han separado, pues ella estuvo en Medellín para la fiesta de bienvenida que le realizó la familia a Peluche. Por otro lado, Mateo hizo que se reconciliara con su hermana, quien no había estado de acuerdo con algunas actitudes de la actriz hacia él, pero con el fin del programa, la cosas marcharían más que bien con la nueva pareja.

Durante el reality, uno de los temas que más hablaron era de viajar juntos a diferentes lugares sobre todo a Europa, pero este fin de semana festivo, emprendieron su primer viaje hacia Curazao.

¿Realmente Norma Nivia tuvo intimidad en el reality con Mateo ‘Peluche’?

Como es de costumbre, los famosos al salir realizan toda una gira de medios, en la que hablan de su experiencia dentro de la casa y por supuesto, aprovechan para aclarar o desmentir rumores. En el caso de Norma Nivia pasó por Los40, lugar en donde no dudaron en preguntarle sobre las relaciones íntimas.

“Norma, ¿usted y Peluche si se comieron esos dulces o no?“, preguntó Pipe Flórez, a lo que ella contestó: ”Ah no, no. Ya siendo aquí relajada y todo, diciéndolo en u lenguaje que todos entendemos, fue Blue jeaneadas de adolescentes. Pero no, eso nos falta, es una cosa que debemos hacer cuando él salga ya, después de la final."