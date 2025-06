Flavia Dos Santos mostró el nombre del acosador de internet que le pide tener relaciones sexuales

Caracol, RCN y Blu Radio son algunos de los medios de comunicación en los que ha trabajado la brasileña Flavia Dos Santos, reconocida sexóloga que recientemente decidió enfrentar a un acosador que tiene en redes, a quien dejó por el piso con un contundente comentario.

El trabajo de Dos Santos en la pantalla chica le ha permitido extender su imagen a otras mediaciones como las redes sociales, especialmente en Instagram, plataforma en la que ya acumula 1,8 millones de seguidores y en la que compartió una reprochable situación que está viviendo en su chats.

Por medio de una de sus historias Flavia boleteó a un usuario de internet que responde al nombre de Jose Jesús García, que frecuentemente le responde sus publicaciones con pretenciones obscenas, hasta el punto de insinuarle tener relaciones sexuales; ante esto, la psicóloga contestó con bastante ironía: “Pues si alcancé a gemir leyendo estos textos.”

¿Quién es el esposo de Flavia Dos Santos?

El diplomático brasileño Julio César Gomes Dos Santos es el esposo de Flavia Dos Santos, hombre que actualmente tiene 83 años y quien le lleva 32 calendarios a ‘Fla’; mismo con el que trajo al mundo a sus dos mayores alegrías sus hijos Guillermo y Leticia.

Esta familia de cuatro ha sufrido momentos de alegría y adversidad, uno de ellos hace más de una década, tiempo en el que Dos Santos enfrentó una dura batalla contra el cáncer de seno, algo de lo que habló en entrevista para PUBLIMETRO COLOMBIA.

“Yo no podía creer que el cáncer era algo que me pudiera tocar a mí. En mi familia habían tenido ningún tipo de cáncer, ni siquiera de piel, que es una enfermedad común en Río de Janeiro por cuenta del sol. Me impactó mucho; yo creo que fue incluso un impacto para todas las mujeres de mi familia”, expresó al diario gratuito más grande del mundo.