La Toxi Costeña confiesa que ha estado recibiendo una ola de comentarios negativos, esta ha sido su respuesta

Después de varios días de giras de medios en Bogotá, La Toxi Costeña finalmente regresó a su hogar y la parada que eligió para luego dirigirse a este, fue Cartagena. Al llegar al aeropuerto se encontró con una gran cantidad de personas que celebraron su llegada y dudaron en pedirle fotos y pedirle algunas fotos. Al respecto, por medio de su Instagram, la mujer proveniente de Sincelejo expreso su gratitud y revelo su sorpresa ante la gran cantidad de gente que la esperaba:

PUBLICIDAD

“Gracias. no esperaba este bonito recibimiento en la cuidad de Cartagena. Gracias por la sorpresa, llena mucho mi corazón de alegría al saber que cuento con el apoyo de ustedes. Dios los bendiga, y ya pronto les anunciaré mi gira nacional e internacional y poder conocerlos de cerca. Los amo” señalo.

Puede leer: El medio donde trabaja Karola le ofreció trabajo a Emiro Navarro después de hablar “mal” del influencer

No obstante, no todo ha sido tranquilidad, pues los haters de la artista también se han colado en sus redes sociales. Hoy precisamente, La Toxi comentó que se encontraba descansando y que no quería hacer nada porque mañana viajaría a Bogotá, por lo que abrió el espacio de en sus historias de Instagram para conversar con sus seguidores, pero recibió un comentario de uno de sus haters: “¿Qué se siente haber sido tan detestable?"

A lo que ella respondió entre risas “Un placer casi que sexual tenerlos todo el día comentándome, escribiéndome cosas malas, hasta en WhatsApp, mandan audios insultándome. Tu sabes que yo te dije que a mi me gusta incomodar, a mi que otro sufra por mi, me fascina, imagínate como me siento, tenerte aquí escribiéndome (...) que hablen bien o mal, pero que hablen, pues nada me da risa, qué puedo hacer.”

Otra de las preguntas más llamativas que le hicieron, fue si ya había tenido relaciones sexuales, por lo que La Toxi confesó que no, porque no tenía con quién, pero que su cuerpo si se lo estaba pidiendo a gritos. Mientras que en el ámbito del trabajo, comentó que viene con más música.