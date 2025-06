La Toxi Costeña fue sorprendida por su recibimiento al llegar a Cartagena

Cindy Ávila, conocida en el mundo del entretenimiento como La Toxi Costeña, es una cantante y creadora de contenido nacida en Sincelejo, Sucre. Saltó a la fama en 2021 con su canción Macta llega, una champeta que narra, con humor y jerga costeña, la historia de una infidelidad.

La letra, basada en hechos reales, se originó a partir de un audio que Ávila envió a su amiga Marta para informarle sobre la traición de su pareja. La canción se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno en Colombia y más allá. Además de su faceta musical, Cindy ha sido una figura destacada en la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos Colombia’, siendo la cuarta finalista.

Su personalidad auténtica y su carisma le han asegurado un lugar en el corazón de muchos seguidores, además de que su historia es un testimonio de superación personal y resiliencia, ya que ha enfrentado diversas adversidades en su vida. Hoy en día, La Toxi Costeña es un símbolo de empoderamiento y perseverancia para muchos colombianos, que conocieron a fondo quién era ella en el reality.

Después de varios días de giras de medios en Bogotá, La Toxi finalmente regresó a su hogar y la parada que eligió para luego dirigirse a este, fue Cartagena. Al llegar al aeropuerto se encontró con una gran cantidad de personas que celebraron su llegada y dudaron en pedirle fotos y pedirle algunas fotos. Al respecto, por medio de su Instagram, la mujer proveniente de Sincelejo expreso su gratitud y revelo su sorpresa ante la gran cantidad de gente que la esperaba:

“Gracias. no esperaba este bonito recibimiento en la cuidad de Cartagena. Gracias por la sorpresa, llena mucho mi corazón de alegría al saber que cuento con el apoyo de ustedes. Dios los bendiga, y ya pronto les anunciaré mi gira nacional e internacional y poder conocerlos de cerca. Los amo” señalo.

La respuesta de Karola hacia Melissa Gate y su mensaje para la Toxi Costeña

Melissa al salir de la casa se fue con toda en contra de Karola, amiga cercana de Emiro, después más de uno estaba esperando que ella reaccionara y también les respondiera, por lo que en la noche durante una trasmisión en vivo lo hizo:

“Tu crees que tú a mí me vas a ofender, que parecer una lobita harta de piedras, se ve que tiene como parásitos en la barriga. Después cuatro meses de estar comiendo mierda, yo me imagino que te tienes que desparasitar, te voy a mandar un purgante para que lo tomes y bajes la inflamación estomacal (...) como te digo mi amor, en vez de decirme gorda, busca para tomarte un purgante” fueron algunas de las palabras de la influencer.

Pero la Toxi Costeña no quedaría por fuera, pues Karola también le envió un mensaje sobre toda la situación a la nueva amiga de Emiro: “A mí no me vas a frontera con que tú tienes un himno nacional, a mí no me importa. Se pegó un audio tuyo en una canción, no te equivoques (...) hay que también poner los pies en la tierra.”