El medio donde trabaja Karola le ofreció trabajo a Emiro Navarro después de hablar “mal” del influencer

Elkin de la Hoz, conocido en el mundo del entretenimiento como 'Dímelo King’, es un barranquillero que ha dejado una huella significativa en la industria musical colombiana. A través de su plataforma digital, 'De Frente Con Dímelo King’, ha brindado visibilidad a nuevos talentos del género urbano, realizando entrevistas con artistas como Maluma, Karol G, Farruko y Blessd, entre otros.

PUBLICIDAD

Puede: La Jesuu por fin se reencontró con Andrea Valdiri y este fue el especial detalle que tuvo con su amiga

Ahora dentro de su equipo hace parte Karola, quien es amiga de Emiro Navarro, pero tras el reality se han visto envueltos por ciertas tensiones por las personas que los rodean. Una de ellas fue Melissa Gate quien en una entrevista se le fue con toda a Karola, esto por hablar de ella en ‘Dimelo King’, pero también de la madre de Emiro.

Con el fin del reality, uno de los temas que más le querían preguntar a los finalistas era sobre si Emiro seguía siendo amiga de Karola, lo que él confirmo pero se enteró de todo lo que había pasado en su ausencia. Ahora, en redes esta circulando un video de ‘Dimelo King’ en el que le ofrece públicamente trabajo como panelista del podcast, oferta que tildaron como oportunista, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que siguen a Emiro, pues solo en sus lives suele reunir cientos de personas.

La respuesta de Karola hacia Melissa Gate y su mensaje para la Toxi Costeña

Tras las declaraciones de Melissa, más de uno estaba esperando que Karola reaccionara y también les respondiera, por lo que en la noche durante una trasmisión en vivo lo hizo:

“Tu crees que tú a mí me vas a ofender, que parecer una lobita harta de piedras, se ve que tiene como parásitos en la barriga. Después cuatro meses de estar comiendo mierda, yo me imagino que te tienes que desparasitar, te voy a mandar un purgante para que lo tomes y bajes la inflamación estomacal (...) como te digo mi amor, en vez de decirme gorda, busca para tomarte un purgante” fueron algunas de las palabras de la influencer.

Pero la Toxi Costeña no quedaría por fuera, pues Karola también le envió un mensaje sobre toda la situación a la nueva amiga de Emiro:“A mí no me vas a frontera con que tú tienes un himno nacional, a mí no me importa. Se pegó un audio tuyo en una canción, no te equivoques (...) hay que también poner los pies en la tierra.”