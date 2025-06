Karola le respondió a Melissa Gate por sus insultos y le envió contundente mensaje a la Toxi Costeña

‘La Casa de los Famosos’ terminó el pasado 9 de junio, dejando odios y amores entre los participantes de esta segunda temporada, en el caso de Melissa Gate, al igual que en la casa, ha causado revuelo por sus comentarios sin filtro en los diferentes medios. Tanto Gate, como Emiro y la Toxi estuvieron por dos días dando entrevistas y contando su experiencia en el reality.

PUBLICIDAD

Ahora, con la salida de Melissa, de las primeras cosas que se enteró, era cómo Karola se expresaba de ella y ayer, en su paso por Los 40, Roberto Cardona le tocó el tema a Emiro de las personas que realmente lo habían apoyado. Él comentó que varias no estuvieron, pero quien sí fue Karola, allí Melissa Gate lo interrumpiría para decir que en vez de defenderlo lo había hundido más y luego insultarla fuertemente:

“De mí también hablaste maldita, gorda, asquerosa y recuerden que si van a hablar de mí, procuren tener cintura. No quiero andar en boca de ningún tamal mal envuelto por ahí en redes sociales. Retorcida, asquerosa, ya estoy viendo toda la mierda que hablaste de mí, desgraciada, peli prestada.”

Puede leer: Estos serían los famosos contemplados para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’

Por su parte, Emiro decidió no involucrarse en la pelea de sus dos amigos, pues reconoce que Karola lo estuvo apoyando por fuera del programa, pero lo que no le pareció correcto es que ella haya permitido que hablaran mal de su madre en ‘Dimelo King’.

La respuesta de Karola hacia Melissa Gate y su mensaje para la Toxi Costeña

Tras las declaraciones de Melissa, más de uno estaba esperando que Karola reaccionara y también les respondiera, por lo que en la noche durante una trasmisión en vivo lo hizo:

“Tu crees que tú a mí me vas a ofender, que parecer una lobita harta de piedras, se ve que tiene como parásitos en la barriga. Después cuatro meses de estar comiendo mierda, yo me imagino que te tienes que desparasitar, te voy a mandar un purgante para que lo tomes y bajes la inflamación estomacal (...) como te digo mi amor, en vez de decirme gorda, busca para tomarte un purgante” fueron algunas de las palabras de la influencer.

PUBLICIDAD

Pero la Toxi Costeña no quedaría por fuera, pues Karola también le envió un mensaje sobre toda la situación a la nueva amiga de Emiro: “A mí no me vas a frontera con que tú tienes un himno nacional, a mí no me importa. Se pegó un audio tuyo en una canción, no te equivoques (...) hay que también poner los pies en la tierra.”