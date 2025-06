Exparticipante del ‘Desafío’ sufrió complejo accidente y habría un motivo detrás; pidió tener cuidado en las calles

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más conocidos en el país, lo que los ha llevado a seguir cautivando al público a partir de toda una series de producciones, siendo una de las más famosas, ‘El Desafío’, que lleva 20 años al aire y este 2025 promete ser regresar con varias sorpresas siendo catalogado como Siglo XXI. Sin embargo, la vida de los exparticipantes no pasan de largo y ahora se conoció que una de ellas sufrió complejo accidente

Se trata de Sara Cifuentes una de las participantes del ‘Desafío XX’, quien desde el primer día logró demostrar sus habilidades físicas en las diferentes competencias, sin embargo, terminó siendo eliminada del programa de entretenimiento antes de la gran final.

Si bien para Cifuentes este fue un trampolín para seguir dando a conocer su talento, siendo actualmente la imagen de varias marcas y algunos proyectos, hace pocos días compartió a través de sus redes sociales los angustiantes momentos que vivió luego de que fuera arrollada por una moto mientras que trotaba, lo que produjo que llegara al hospital par así confirmar la gravedad de sus heridas.

Aunque en principio, la exparticipante del ‘Desafío’ buscó no referirse al tema, lo cierto es que buscó generar tranquilidad entre sus fans dejando claro que se encontraba con algunas raspaduras, sin embargo, destacó que esto podría no ser un accidente.

“Más que rabia, siento dolor de que existan personas así: qué indolencia, falta de empatía, compasión. Tengan cuidado en la calle, no quiero volver a saber de una carretera. Una moto me atropelló mientras corríamos y se voló. No entendemos muy bien qué fue lo que pasó. Estamos esperando exámenes. Parece que lo que me pasó no fue un simple accidente”, fueron las declaraciones que añadió Sara Cifuentes, del ‘Desafío’.

¿Quién es la pareja de Sara Cifuentes, del ‘Desafío XX’?

Uno de los rumores que más tomó fuerza después de la final del ‘Desafío XX’ tuvo que ver con la supuesta relación entre Sara Cifuentes y Byron. Si bien, Cifuentes hace un tiempo se refirió al tema, dejando claro que no sostiene ningún tipo de relación con Byron, a pesar de su constante cercanía durante el reality, después de esto sus diferentes apariciones han estado más que presentes.