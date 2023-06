Critican a Cifuentes por escoger a Daniela y no a Mai en ‘Desafío The Box’

La prueba de capitanas del ‘Desafío The Box’ mantuvo a la expectativa a los seguidores de lo que pasa en la Ciudad de Las Cajas luego de la sorpresiva pérdida de Guajira al dejar caer la bandera de la casa Gamma en una competencia que no pudo culminar.

Cifuentes y la subestimada Juli fueron quienes se quedaron con sus casas en pie y sobre todo con la responsabilidad de escoger a cada uno de los participantes quedan en competencia quiénes serían miembros de sus casas.

La nueva casa Alpha quedó con su capitana Cifuentes, y junto a ella Sensei, Byron, Daniela y Aleja quienes siguen en el equipo, pero con Kaboom y Flaca de la extinta Gamma y Ricky que era de Beta. Entre tanto en Beta la capitana Juli se quedó con Yan, Sara y Escudero, pero a su vez sacó a Rapelo de Alpha y de Gamma a Iván, Guajira y Mai.

La decisión de Cifuentes de haber escogido primero a Flaca y luego a Daniela no fue bien vista por los seguidores, pero en especial por los competidores, como el caso de Kaboom quien le reprochó el suceso a Mai.

“¿Qué le pasó a Cifuentes?, yo pensé que te iba a escoger ahí. Yo te digo Mia, y la verdad es que esto es muy personal para ti, la vedad, yo pensaba que ella iba primero por ti. No lo digo por nada malo, pero tú piensas demasiado en las personas y las personas no piensan en ti. Tú pensabas que ella te iba a escoger a ti, y tú como la defiendes por chalecos y por cosas, no sé yo lo veo así”

— Kaboom