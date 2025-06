El destino al que fue a vacacionar Valentina Taguado, ¿no regresó a ‘Impresentables’?

Valentina Taguado llegó a MasterChef Celebrity 2025, tras hacer parte del programa más viral de radio juvenil en Colombia, se trata de ‘Impresentables’ donde la influenciadora era sin duda su estrella y una de las integrantes favoritas. Con su ausencia, la encargada de reemplazarla al aire fue Diana Restrepo, talento de la emisora, pero muchos de sus seguidores estaban a la incertidumbre de saber si regresaba a la radio, indicando que el programa no era lo mismo sin ella.

PUBLICIDAD

El pasado tres de junio regreso a la famosa cabina, para encontrarse con sus compañeros y con un invitado especial, nada más que Ryan Castro. Al parecer su regreso sería solo por esta entrevista, donde hizo su tradicional actividad de oler dos partes de los cuerpos de los invitados, se trata de la axila y el cuello, razón por la que hice aún más conocida en todo el país y por la que la identifican, queriendo ser la nariz de Colombia.

Valentina actualmente se encuentra vacacionando en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, lugar en el que reside su madre a la que visita ocasionalmente. Por medio de su Instagram compartió imágenes disfrutando de los parques de Disney en la ciudad, además de los lugares más turísticos.

¿Cuando se estrena la nueva temporada de MasteChef Celebrity 2025?

La gran novedad de esta temporada es, sin duda, la lista de nuevas personalidades que se le medirán al reto de convertirse en el próximo MasterChef Celebrity, donde un nuevo famoso se llevará el trofeo al mejor cocinero del año. Así que los televidentes que han estado siguiendo el reality por años, ya pueden ir apartando el 18 de junio en el calendario, ya que a las 8:00 pm se emitirá el primer capítulo del reality.

¿A quién de ‘Impresentables’ no quería Valentina Taguado?

Taguado en ocasiones anteriores ha comentado por medio de sus redes que en un principio no quería su compañero de set, Pipe Flórez, debido a la forma en que trabajaba y que consideraba que era muy “perezoso” y no era fácil planear el programa de todos los días. Cabe destacar, que cuando inició ‘Impresentables’, ninguno de los tres se conocían y en el caso de Pipe, no contaba con mucha experiencia haciendo radio.

Finalmente, Valentina indicó que esto con el paso del tiempo fue cambiando y que en realidad eran cosas que fueron puliendo con el tiempo y que ahora era una de sus personas favoritas. Tanto así que ahora los vinculan amorosamente, pero Pipe ha indicado en múltiples ocasiones que tiene novia e incluso ya ha ido al programa.

¿Qué edad tiene Valentina Taguado de Los 40?

La locutora cumplió sus 32 años el pasado 5 de abril durante la Los Premios India Catalina en Cartagena. Tres décadas donde no solo ha hecho parte de uno de los programas más relevantes de la radio, sino que se ha retado profesionalmente ahora como participante de Survaivor, ahora MasterChef, y también incursionó en algunos capítulos del famoso ‘Sin Ánimo de Ofender’ hace unos años.