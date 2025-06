Valentina Taguado finalmente regresó a Los40 por esta especial razón, ¿tiene que ver con MasterChef?

MasterChef Celebrity Colombia es un popular programa de televisión de competencia gastronómica emitido por RCN Televisión, donde celebridades colombianas de diversos ámbitos, como actores, cantantes, deportistas e influencers, demuestran sus habilidades culinarias frente a un exigente jurado compuesto por chefs reconocidos como Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y, en temporadas recientes, Adria Marina.

Presentado por Claudia Bahamón, el reality, que celebra una década en 2025, desafía a los participantes con pruebas como la “Caja Misteriosa”, retos por equipos y eliminaciones, donde deben crear platos innovadores bajo presión para ganar un premio millonario y el título de MasterChef Celebrity. El programa en su edición para este año vino con una nominada ganadora, en la que incluyó a Caterin Escobar, Jorge Herrera, Carolina Sabino, Rodrigo Candamil, René Higuita, Luly Bossa, Mario Alberto Yepes, Valentina Taguado, entre otros más.

En el caso de Valentina Taguado, ella venía del programa más viral de radio juvenil en Colombia, se trata de ‘Impresentables’ donde la influenciadora era sin duda su estrella y una de las integrantes favoritas. Con su ausencia, la encargada de reemplazarla al aire fue Diana Restrepo, talento de la emisora, pero muchos de sus seguidores estaban a la incertidumbre de saber si regresaba a la radio, indicando que el programa no era lo mismo sin ella.

En la mañana de este martes 3 de junio finalmente estuvo de vuelta en cabina, para encontrarse con sus compañeros y con un invitado especial, nada más que Ryan Castro. Con su regreso, Pipe y Roberto le pidieron que hiciera su tradicional actividad de oler dos partes de los cuerpos de los invitados, se trata de la axila y el cuello, razón por la que hice aún más conocida en todo el país y por la que la identifican, queriendo ser la nariz de Colombia.

Si bien estuvo en la mañana, aún no confirmó su regreso definitivo al programa, por lo que los seguidores de ‘Impresentables’ expresaron su emoción y por su puesto le dieron la bienvenida. Sin embargo, esto generó que también se especulará que Taguado fue eliminada de la competencia y que por eso por fin puede regresar a Los40.

¿A quién de Impresentables no quería Valentina Taguado?

En medio de las múltiples historias por su Instagram, Taguado comentó que een algunosdías que estuvo enferma, se fue para la casa de su compañero Pipe Flórez para que la cuidara. Pero también comentó que en un principio no lo quería, debido a la forma en que trabajaba y que consideraba que era muy “perezoso” y no era fácil planear el programa de todos los días. Cabe destacar, que cuando inició ‘Impresentables’, ninguno de los tres se conocían y en el caso de Pipe, no contaba con mucha experiencia haciendo radio.

Finalmente, Valentina indicó que esto con el paso del tiempo fue cambiando y que en realidad eran cosas que fueron puliendo con el tiempo y que ahora era una de sus personas favoritas. Tanto así que ahora los vinculan amorosamente, pero Pipe ha indicado en múltiples ocasiones que tiene novia e incluso ya ha ido al programa.