Presentadora de ‘Lo Sé Todo’ se fue a Estados Unidos tras la cancelación del programa; ¿la recuerda?

Si se habla de farándula colombiana, ‘Lo Sé Todo’ fue uno de los programas de la tarde que más era seguido por quienes querían estar al tanto de la farándula, colombiana, conducido por el ‘Gordito Ariel’ y Alejandra Serje, con la participación de figuras como Marbelle y Elianis Garrido en otras de sus temporadas. Precisamente la barranquillera se despidió para siempre de las pantallas para dedicar a sus emprendimientos y ahora mostró como va su vida desde Nueva York.

Tras su adiós en la televisión, Elianis ha mantenido sus redes sociales activas para promocionar su estudio de baile y los emprendimientos que ha liderado desde hace años, pero desde el otro lado, la presentadora también se ha sumado al mundo digital, razón por la que siempre viaja a diferentes ciudades.

En sus redes sociales, Elianis compartió que ahora está en Nueva York acompañada de varias de sus amigas, aunque aún no ha indicado de forma concreta las razones de su viaje, se ha mostrado bastante animada de estar en esta importante ciudad del mundo.

¿Qué pasó con Andy Caicedo y Elianis Garrido?

Aunque no todas las parejas de la barranquillera han sido muy públicas, muchos recuerdan su relación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ con Sebastián Tamayo, además de su amor con Andy Caicedo. La presentadora ahora está viviendo un feliz matrimonio, también comentó que en sus relaciones pasadas vivió momentos de tensión y que una de sus exparejas incluso le prohibía bailar porque a él le apenaba.

La expresentadora de ‘Lo Sé Todo’ reveló: “yo renuncié a la orquesta, ese año no bailé estando físicamente bien porque a mi novio le daba ‘oso’ que yo bailara, me decía ‘me da oso que bailes’ y yo quería que él me amara, entonces yo dejé de bailar”; Elianis ha sido bastante clara en que el baile es una de sus más grandes pasiones y que desde pequeña, siempre soñó con tener su propio estudio de baile.