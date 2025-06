Altafulla, de ‘La casa de los famosos’, fue recibido con gran caravana en Barranquilla, “no me la creo”

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ de convivencia que regresó a las noches del Canal RCN, contando así con una acogida importante por medio de sus redes sociales, donde han sido varios los participantes que se han ganado el cariño del público, especialmente Altafulla, quien se llevó el premio de los 400 millones de pesos y fue recibido por una gran caravana en Barranquilla.

El programa de entretenimiento llegó a su fin hace pocos días, dejando como ganador a Altafulla, quien debido a diferentes compromisos tuvo que quedarse en Bogotá y posteriormente viajó a Medellín, ciudad en la que se encuentra radicado pasando unos días con Karina García y por ende, haciendo parte de algunos eventos.

Pero, uno de los momentos más esperados era su llegada a Barranquilla, pues su ciudad fue el que lo apoyó en gran medida, pues se conoció su cercanía con Alejandro Char, actual alcalde de Barranquilla, quien antes de la gran final le demostró su cariño y por ende, su triunfo.

Tras su viaje en un vuelo comercial, Altafulla salió del aeropuerto en compañía de varias personas de seguridad, luego de que varios de los presentes buscaran demostrarle su cariño y felicitarlo por este logro en ‘La casa de los famosos’.

Sin embargo, este no fue el único momento que vivió, pues mientras que buscaba llegar a la casa de sus padres, una gran caravana lo esperaba en varias de las calles de Barranquilla, teniendo así que bajar de su camioneta y subir al camión de bomberos. La reacción de felicidad por parte de Altafulla terminó siendo más que evidente, agradeciendo por las diferentes muestras de cariño “Esto es increíble Barranquilla, no me la creo”.

Durante el recorrido, las canciones de Altafulla sonaron a tal punto que fueron coreadas por varios de los asistentes. Cabe resaltar que el ganador de ‘La casa de los famosos’ no se esperaba tal recibimiento.

Estos son los planes de Altafulla, de ‘La casa de los famosos’ con los 400 millones de pesos

En medio de la rueda de prensa con el ganador de ‘La casa de los famosos’ y recordando sus declaraciones durante su paso por el ‘reality’, Altafulla aseguró: “Yo en la cabeza nada más tengo mi música y me la vacilo porque ajá. Pero en mi cabeza desayuno, almuerzo y comida, música. Creo que eso es lo que haría y darles a mis papás un poco de lo que ellos me dieron a mí”.