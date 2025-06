Altafulla responde a la factura de 30 Millones con Karina García en un bar

En las últimas horas, se ha conocido una supuesta factura de consumo en un bar en el que aparentemente Altafulla, el ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, se habría gastado cerca de $30 millones de pesos en un bar junto a Karina García.

Las especulaciones comenzaron a crecer en redes sociales, donde los internautas no dudaron en tildar a Karina García de “oportunista”, y “aprovechada”, después del triunfo del barranquillero en el reality.

Altafulla se pronuncia sobre millonaria factura de 30 millones de pesos que habría consumido en un bar

Luego de una semana de su salida y de haberse ganado los $200 millones de pesos, se pronunció sobre dichos comentarios que andan circulando sobre el millonario gasto en solo una noche en una discoteca junto a Karina García.

En medio de una entrevista en ‘Bravíssimo’, Altafulla respondió con su humor característico que esto es: “Ahí está el 10% del premio. Falso contra toda falsedad. La gente tiene mucha imaginación. A mí me han llamado diciéndome que cómo me voy a gastar 30 millones de pesos, pero no. Aquí en Barranquilla todo es joda, a no ser que se cruce un límite”.

En comentarios, los interautas no dudaron en reaccionar ante las palabras del barranquillero: “si fue a desayunar a una cafetería, huevos fritos con arepa, cómo va a ser real eso 😂“, ” oiga en la costa todo es burla jajaja“, ”Pobre Altafulla no lo dejan tranquilo jajajaja”. Así que aclarando que solo se trató de una broma, y no de verdad, se espera en qué invertirá Altafulla los $200 millones de pesos.