Cristina Hurtado, expresentadora de ‘La casa de los famosos’, mostró la compleja cirugía a la que se sometió

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación con mayor visibilidad en el país, pues se encarga de llevarles a los televidentes una amplia gama de información, investigación, entretenimiento y deportes. Entre los que se destacan ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ del que hizo parte Cristina Hurtado, como presentadora, quien llamó la atención de sus fans al mostrar la compleja cirugía a la que se sometió.

¿Qué le pasó a Cristina Hurtado, de ‘La casa de los famosos’?

A finales del mes de enero, Cristina Hurtado, por medio de sus historias de Instagram, notificó la condición ocular que vivir tratándose así de pterigión: “¿Sí, ven esto que tengo acá? Eso se llama un pterigión y me lo voy a tener que operar, ya el médico me dijo: ‘te tienes que operar’, lo que pasa es que le tengo miedo a la operación, por eso no lo he hecho, me da mucho miedo, no sé”.

Cristina Hurtado, de ‘La casa de los famosos’, confirmó su cirugía ocular

Cristina Hurtado sorprendió y preocupó a varios de sus seguidores, luego de que compartiera una serie de imágenes en las cuales se encuentra con su ojo vendado

y otras en las que estaba preparada para esta cirugía: “Se tenía que hacer y se hizo, gracias a Dios todo salió muy bien”.

¿Cuántos hijos tiene Cristina Hurtado, de ‘La casa de los famosos’?

Cristina Hurtado tiene tres hijos, quienes son Daniel y Juan José, quienes son los mayores de la familia. Daniel, por su parte, no es hijo de la pareja de la presentadora, Josse Narváez, pero a pesar de ello el cariño ha estado más que presente en cada una de sus apariciones.

Hace poco tiempo la familia le dio la bienvenida a Mateo, quien a pesar de que no fue planeado, llegó para unirlos mucho más y regresar a aquellas épocas de juegos, canciones y salidas. Cabe resaltar que en medio de sus compromisos buscan apoyar a sus hijos en cada uno de los proyectos que emprenden.