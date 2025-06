Periodista de Noticias RCN defendió a Karen Sevillano tras insulto racista en emisora, “no me cabe en la cabeza”

El Canal RCN es uno de los canales nacionales con mayor acogida entre los televidentes, pues durante años se ha encargado de informarlos, pero también de entretenerlos a partir de la información de primera mano que suele brindar a través de Noticias RCN a través de su amplio equipo de periodistas y presentadores. Recientemente, una de ellas, defendió a Karen Sevillano tras insulto racista en emisora.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Mónica Jaramillo, de Noticias RCN, presentó oficialmente a su novio; tras su separación había cerrado su corazón

Desde hace varios meses Rossy Lemos ha logrado destacarse en Noticias RCN, haciendo parte de las emisiones de medio día del informativo, pero a través de sus redes sociales no pasa desapercibida, pues ha buscado crear una comunidad sacando a flote varias situaciones de su vida.

Una de las que más llamó la atención e incluso fue tendencia en redes sociales, tuvo que ver con Karen Sevillano, quien hace pocos días estuvo haciendo parte de la emisora Mix, donde reveló que próximamente lanzará su propia línea de skin care’, pero en un primer momento estará enfocada en bloqueadores para pieles negras, ya que, según ella, termina siendo una necesidad.

Sin embargo, mientras que ella se refería a este tema, las risas fueron las protagonistas en algunos de los locutores, quienes terminaron contando lo ocurrido, asegurando que se trataba de “betún”. Ante el comentario racista, la incomodidad por parte de Karen fue más que evidente, reiterando que estaba al borde de pararse y retirarse del lugar.

Si bien, este hecho ha generado una ola de polémica, demostrando su descontento frente a los locutores de esta emisora, quien no dudó en referirse a este tema fue la periodista de Noticias RCN, Rossy Lemos, quien aseguró: “Increíble que en pleno 2025 yo tenga que salir a hablar de esto. No todo lo que da risa es un buen chiste, ni todo lo que se dice al aire se puede justificar con un era jugando. Yo no puede creer lo que pasó en la entrevista con Karen Sevilllano, no me cabe en la cabeza que a estas alturas de la vida saliera con algo así.

No les parece suficiente todo el caos que está viviendo el país, como para que ustedes vengan con estos jueguitos, esa entrevista me dolió como ustedes no se imaginan como periodista o comunicadora, sino como una mujer afrocolombiana. Ya no estamos en los años 1600 para que sigan disfrazando los comentarios racistas de humor (...) Es que esto no es solo una falta de respeto contra Karen, esto es un reflejo de que hay quienes que todavía se sienten con la autoridad de reírse de lo que no entienden, de lo que no han vivido, de lo que no han tenido que defender (...)

PUBLICIDAD

Se trata de entender que hay límites, como una mujer como Karen, que ha logrado tanto con su voz, autenticidad, habla de crear un producto en pieles como la suya merece aplausos, reconocimientos, no un chistecito como este bajo y nada chistoso, lo que pasó ahí es un evidente retroceso en el camino de cada niña afro que desea emprender, liderar (...) No se puede seguir normalizando el racismo en micrófonos".