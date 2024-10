Rossy Lemos de RCN evitó que le pusieran ‘pereque’ por su vestimenta en evento con el presidente Petro

Dentro de los profesionales que hacen parte de la nómina de Noticias RCN, resalta el nombre de la chocoana Rossy Lemos, mujer que recientemente usó sus redes sociales para mostrar cómo es un día trabajando en un evento en el que asiste el presidente de Colombia; momento que aprovechó para dar a conocer datos curiosos de lo que pasa en estas situaciones.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 254.000 seguidores, Lemos habló del reciente trabajo en el que fue contratada, para ser la conductora del ‘XIX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional’, que tuvo lugar en la ciudad de Manizales, Caldas. A raíz de este evento, la comunicadora decidió dar a conocer las sugerencias que hace el equipo de presidencia respecto a su manera de vestir.

“Debo dejar claro que no es que me hayan contratado en presidencia; y nada tiene que ver con una inclinación política, es hacer mi trabajo y punto. He conducido varios eventos con la presencia de ele presidente de este y anteriores gobiernos. Tengo claro que nada de lentejuelas ni vestidos pomposos, con un pantalón, camisa y un vestido formal es suficiente. Aunque la sobriedad no opaca los accesorios de la pinta, ‘retoquitos’ que nunca faltan y listo”, reveló Rossy; quien además le dio información a los ciudadanos que no conocen aspectos relacionados con la seguridad del primer mandatario, Gustavo Petro.

“En estos eventos hay un mega operativo de seguridad que incluye perros entrenados para entrenar explosivos y nada de volar drones en un radio de mínimo dos kilómetros. Minutos ante de llegar el mandatario, el equipo de Presidencia entrega un libreto totalmente nuevo, que contiene, entre otras cosas, a manera en la que se le debe dar el paso a su intervención; y nadie puede entrar ni salir del lugar”, añadió la talentosa mujer.