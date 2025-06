El comentario salido de lugar que le realizó famosa emisora a Karen Sevillano por su nuevo emprendimiento

Karen Sevillano es una influyente creadora de contenido digital y presentadora colombiana, que alcanzó una notoriedad aún mayor tras ganar “La Casa de los Famosos Colombia”, quien se ha destacado por su humor cautivador, su narración auténtica y su capacidad para convertir anécdotas cotidianas en fenómenos virales. Durante su participación en el reality, a pesar de los roces con otros concursantes, logró conectar con el público y coronarse como la ganadora con un 51.27% de los votos.

Su gran trabajo dentro del reality la llevó a ser la presentadora junto a Vicky Berrio del After Show de ‘La Casa de los Famosos 2′, allí se encargó de opinar sobre el reality y compartió bastante con los participantes que iban siendo eliminados. El día de hoy fue invitada por la emisora Mix, para una entrevista, en la que tuvo que defender a Melissa Gate de los comentarios de los locutores y también del comentario “racista” que le hicieron sobre su nuevo emprendimiento.

Todo se dio cuando Karen Sevillano estaba contando con emoción que estaba trabajando en su línea de skin care, iniciando con bloqueadores solares para personas con pieles oscuras, por lo que uno de los locutores soltó el comentario de si iba a hacer betún. Karen se mostró un poco desconcertada y ante la situación expresó que estaba que se paraba y se iba de la emisora, mientras que el resto de la mesa soltaron la risa ante la situación.

El comentario, por supuesto, causó disgusto en redes sociales, por lo cual los comentarios hacia Mix no han parado, además que se le incluye cómo han hablado sobre Melissa Gate.

Melissa Gate advirtió que no irá a entrevistas en algunos medios de comunicación

Como de costumbre, los famosos al salir del reality debían hacer toda una gira de medios, esto no fue la excepción para Melissa, La Toxi y Emiro, que los tres juntos pasaron por La Mega. Allí todo marcho bien e incluso Emiro aprovechó el espacio para expresar su preocupación ante la violencia que están teniendo los fandoms, pues su abuelo fue atropellado y tuvo que ser operado.

Ahora, Melissa no se aguantó más y durante entrevista con Radio Uno frenó a los periodistas del lugar por cuestionarla sobre la relación con Altafulla y Karina García. Gate les dijo que prefería irse a hablar de ese tema, teniendo en cuenta que hay asuntos más delicados que eso.

Lo mismo sucedería en su paso por Alerta Bogotá, cuando volvieron a preguntarle por el barranquillero, por lo que les respondió de forma contundente: “Yo la verdad estoy mamada, cansada de todos los medios de comunicación, que lo único que tienen por preguntarme es por Altafulla. Mañana seguramente él vendrá a dar entrevistas, pueden preguntarle a él. Porque yo no sé nada de la vida de él, a mí no me importa, él ya es el ganador. ”