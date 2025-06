Marlon Solórzano de ‘La casa de los famosos’ confesó tener sentimientos por Melissa Gate

Marlon Solórzano se enamoró de una participante de 'La casa de los famosos' y no es Karina García

Se acabó la segunda temporada de ‘la casa de los famosos’ con un sabor agridulce. Si bien Altafulla se coronó como el ganador de la competencia, los desmanes a las afueras de RCN nublaron la fina del reality, generando diversas opiniones en redes sociales sobre la influencia de los realitys en la sociedad.

Marlon, quien fue uno de los primeros eliminados del reality, llegó a tener una relación sentimental con Karina García, quien después de que este fuera eliminado, inició una relación con Altafulla, una de las más polémicas de la casa.

Marlon Solórzano mostró su interés amoroso a otra participante de ‘La casa de los famosos’

A pesar de que Marlon respetó la elección de Karina al iniciar una relación con otra persona, decidió seguir con su vida. Sin embargo, después de la final del reality, Marlon le concedió una entre vista al programa de entretenimiento ‘La Corona TV’, y allí confesó públicamente que: “Me llama mucho la atención alguien, pero estoy esperando a que tenga su teléfono”, y cuando el periodista le cuestiona directamente si se trata de Melissa, Marlon respondió: “Sí, la verdad es Melissa, pero no la quiero presionar. No quiero que ella sienta que la estoy acosando. Quiero que ella sienta que es real. Si se da, pues bien, y si no, yo sigo en la mía”.

Si bien los internautas consideran dichas palabras como un poco “oportunistas, ya que el actor y modelo se encuentra promocionando su emprendimiento, muchos creen que busca publicidad gratis por parte de Melissa. Hasta el momento, Melissa no se ha pronunciado sobre las palabras de Marlon, así que queda esperar si realmente es un interés genuino, o efectivamente es por conveniencia.