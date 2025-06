Karina García le pidió una parte del gran premio a Altafulla y esto fue lo que decidió darle

La gran final de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2’ se llevó a cabo la noche del lunes 9 de junio de 2025, coronando al cantante Andrés Altafulla como el ganador. Después de 134 días de intensa convivencia, estrategias y desafíos, Altafulla se impuso en la votación del público, superando a Melissa Gate en el duelo final.

La emocionante velada estuvo llena de expectativa, reencuentros con exparticipantes y el momento culminante en el que los presentadores, Marcelo Cezán y Carla Giraldo, anunciaron el triunfo de Altafulla, quien se llevó el codiciado premio de 400 millones de pesos y la responsabilidad de apagar las luces de la casa más famosa de Colombia, marcando el cierre de una exitosa segunda temporada.

Adicional al premio, Altafulla se llevó con él a Karina García, con quien surgió un llamativo romance durante la competencia. Si bien en un principio el artista barranquillero tuvo la intención de establecer algo con Melissa Gate, esto no funcionaria y la atracción por García, quien terminó cayendo en sus encantos y apoyándolo hasta el final del reality.

No obstante, su relación también fue motivo para que recibieran fuertes comentarios, sobre todo hacia Karina y su “valor como mujer” por involucrarse con dos personas en el reality. Otra de las acusaciones es que la pareja había tenido relaciones sexuales en varias ocasiones, a pesar de que quedaba registrado en las cámaras, tanto Alta como Karina nunca lo confirmaron.

¿Altafulla le dará parte de su millonario premio a Karina García?

Al salir de la casa, Altafulla ha tenido compromisos con los medios para hacer diversas entrevistas, pero también por medio de sus redes sociales ya volvió a mostrar actividad, de hecho ha estado haciendo transmisiones en vivo para hablar con sus seguidores.

En uno de ellos, salió acompañado por Karina García, quien pregunta que si no merece un “billetico” por su apoyo tan presente a Altafulla. Uno de los amigos le responde que sí, por lo que Altafulla toma un billete de 100.000 pesos y se lo pone en los senos, a lo que ella responde: “Dale mi amor, no me debes nada. Lo más importante es que invierta en su música”.

En los comentarios, la gente no dejó de expresar que Altafulla trata a Karina como una dama de compañía, mientras que los más fans, han expresado su agrado por la pareja.