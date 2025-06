¿Melissa Gate se despachó contra RCN? no participará en más realities: “Es un ambiente hostil”

Melissa Gate, exconcursante de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” de RCN, ha generado un gran revuelo con sus recientes declaraciones. En una entrevista explosiva en el programa “Los Impresentables” de Los 40, Melissa, acompañada por Emiro y la ‘Toxi’, no se guardó nada al hablar sobre su experiencia en el popular reality de convivencia. Sus palabras han resonado fuertemente, llevando a la conclusión de que su carrera en este formato televisivo ha llegado a su fin, incluso cancelando una posible participación en ‘La Casa de los Famosos All Stars’ en México.

PUBLICIDAD

También puedes leer: Melissa Gate confesó que lo peor que ha vivido en el reality fue el acoso de parte de Altafulla

¿Melissa Gate no volverá a los realitys?

El desahogo de Melissa Gate fue contundente y cargado de frustración durante la entrevista, ya que mencionó: “Estoy harta del tema de los realitys, de lo que deja uno allá afuera, esos fandoms. Yo no tengo problema con los fandoms, pero odio tanto los ‘tumba cuentas’”, sentenció Gate, expresando su hartazgo con la toxicidad y el acoso digital que a menudo acompaña a la exposición en estos programas. La creadora de contenido también señaló la intrusión en su vida personal y la de su familia. “Incluso mi mamá, cuando le hablé de este reality me dijo ‘No más realities’. Pobrecita mi mamá porque creo que hasta iban a gritarle allá a la casa, y pues los familiares también viven un reality con uno”, compartió Melissa, evidenciando el peaje emocional que su participación cobró en sus seres queridos.

También puedes leer: Melissa Gate denuncia al fandom de Karina García por amenazar a su hijo de muerte

Uno de los puntos clave que Melissa Gate destacó fue la pérdida de control sobre su vida y sus bienes. “La verdad yo no me volvería a meter a un reality donde me quiten mis pertenencias. Lo que esto me enseñó, es algo que no voy a volver a hacer en mi vida, jamás. Me tiene que estar ofreciendo mucho dinero. Mejor me quedo en mi casa”, afirmó rotundamente. Esta declaración subraya la importancia que Gate le da a su autonomía y bienestar.

Además, Melissa enfatizó la falta de control sobre sus finanzas y redes sociales, un aspecto crucial para ella. “Como a mí me gusta llevar el control de mi vida financiera y mis redes, a mí no me gusta darle mis claves a nadie. Entonces yo no me sometería nuevamente a un formato como este tan hostil. Esto es demasiado cruel, despiadado. Esta es la experiencia que yo digo ‘Yo, no volvería’”, explicó. Sus palabras describen un ambiente que considera “cruel” y “despiadado”, muy alejado de lo que ella busca en su vida profesional y personal.

Adiós a ‘La Casa de los Famosos All Stars’ México para Melissa Gate

En este contexto de profunda desilusión, las recientes declaraciones de Melissa Gate tienen una consecuencia directa y significativa: la propuesta que habría recibido para ser parte de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ en México quedaría oficialmente cancelada. Su rotundo “no volvería” a un reality de este tipo cierra la puerta a futuras participaciones, sin importar las ofertas económicas.