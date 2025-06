Valentina Taguado llenó de elogios a Claudia Bahamón por el amor que le da a los cocineros de MasterChef

Tras el final de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, ganada por Andrés Altafulla, los televidentes de RCN están al pendiente del anuncio de la entrega número siete de MasterChef Celebrity Colombia. Aunque aún no se sabe cuándo iniciará el programa, algunos de sus participantes ya están generando conversación, dentro de ellas Valentina Taguado quien sorprendió con un hermoso gesto para Claudia Bahamón.

Su trabajo en el programa ‘Impresentables’ de ‘Los 40′ y su labor como figura digital, llevó a ‘Nuestra Tele’ a contactar a Taguado para que hiciese parte del ‘combo’ que cocinará con el objetivo de heredar el mandil de ganadora que a la fecha ostenta la actriz Paola Rey.

Valentina Taguado ya le ‘echó el ojo’ a un participante de ‘MasterChef Celebrity’ Foto: Redes sociales de Valentina Taguado

Este reality se suma a otro en el que Taguado participó, ‘Survivor’, programas que le permitieron acumular más de 887.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que decidió hacer una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’, en la que decidió llenar de elogios a Bahamón, por el apoyo que la huilense le da a los competidores en medio de las duras grabaciones que enfrentan.

“Es dulce, te apoya, entiende muchas cosas en medio de toda a frustración, Es de las que te ve mal y siempre tiene una sonrisa, un buen comentario o simplemente un abrazo. Es chistosa, inteligente, llora por todo, es feliz, lleva pan, tamal, es grosera y tiene un corazón muy lindo. (...) Es demasiado fácil quererla”, manifestó Valentina.

Pero esta no fue la única respuesta que dio Taguado en su perfil, ya que también decidió dar su opinión sobre LCDLFC2 especialmente de lo que generó Melissa Gate en la audiencia: “No tengo mucho contexto, no sé qué hicieron o qué dijeron, pero todos reaccionamos diferente, el encierro no es normal y no es fácil. Tal vez yo no haría ciertas cosas pero, pues soy yo. Absurdo es cómo reacciona la gente en la normalidad y completa libertad por personas que ven en un juego y aun así deciden darse en la jeta”.