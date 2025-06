Locutor de Radio Uno le reveló a Altafulla que está siendo víctima de ataques por culpa de Melissa Gate

Fueron $400 millones los que le entregó RCN al cantante Altafulla, luego de que se coronará como ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, reality que generó una gran controversia con el resultado de las votaciones, hasta el punto que ha escalado a actos violentos de los que fue víctima un periodista de la reconocida emisora Radio Uno.

Desde el anuncio de la primera entrega, la cual fue ganada por Karen Sevillano, ‘Nuestra Tele’ ya sabía de la masiva convocatoria que tendría de las masas, muestra de esto fue que, al final de concurso, Colombia estaba dividida entre los ‘Galácticos’ y los ‘Papillentes’; grupos en los que no solo estaba inmerso el favoritismo por ciertos participantes, también una lucha generacional, que llevó a cientos de personas a volcarse a las afueras del canal con pancartas y parlantes en son de apoyo.

Este movimiento de personas llevó a que justo en el final de LCDLFC2, se presentaran enfrentamientos a las afueras del medio de comunicación, algunos de ellos con el uso de armas cortopunzantes. A todo esto se le suma la delicada situación que vive el Director Nacional de Radio Uno Colombia, Ricardo José Amador Díaz, quien aprovechó una reciente entrevista con Altafulla, para revelar que está siendo víctima de ataques digitales luego de que Melissa Gate abandonara su cabina. El también locutor aprovechó el momento para pedir más mesura, ya que otros colegas suyos están viviendo una situación similar.

“Lo estamos viviendo nosotros, acá no tenemos la culpa de que Melissa ayer se hubiese levantado y se hubiese ido. Todo lo que dicen y hacen está siendo grabado en vivo y después hacemos unos clips en las redes sociales, y ustedes se exponen a eso. Es impresionante los ataques que yo he recibido a nivel personal a través de diferentes mensajes directos a mi interno. Hay gente insultándome y ofendiéndome, yo simplemente hago mi labor de preguntar a unos personajes que se volvieron reconocidos porque salieron en un reality, yo no sé qué problema tiene la gente, pero deberían bajarle un poquito”, manifestó Amador.