Catalina Gómez, de ‘Día a día’, reveló los amargos momentos que vivió en un aeropuerto

Catalina Gómez es una conocida presentadora colombiana, quien durante más de una década ha formado parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, convirtiéndose en una de las más queridas debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta. La paisa más allá de su vida profesional, construyó una familia con Juan Esteban Sampedro junto a sus dos hijos, con quien ha vivido un sinfín de experiencias y ahora durante la transmisión del programa, Gómez reveló el amargo momento que vivió en un aeropuerto.

Durante los cinco días de la semana, el equipo de presentadores cuenta con diferentes invitados, quienes relatan sus nuevos proyectos, pero también sus historias de vida, donde uno de los humoristas que llega para amenizar mucho más el programa es Boyacomán, quien empezó a indagar sobre aquellas cosas que habían perdido en un aeropuerto o que les habían quitado al pasar por la seguridad.

Una de las primeras en referirse a este tema fue, precisamente, Catalina, quien reiteró que cuando su hijo menor, Cristóbal, era un bebé realizaron un viaje, pero en medio de la revisión cotidiana por parte de la seguridad de un aeropuerto le rompieron los pañales y hasta botaron la leche que llevaba para el menor que actualmente estaría llegando a sus 10 años de edad.

Sin embargo, este no fue el único momento recordado por la presentadora de ‘Día a día’, pues en medio de risas reiteró: “Otra vez que viajaba por un tiempito largo, entonces me llevé una pesas para hacer ejercicio, también me las sacaron y me las dejaron allá en seguridad, que porque llevaba objetos contundentes, que quién sabe a quién yo le iba a dar con esa pesa”.

¿Por qué Catalina Gómez de ‘Día a día’ se separó de su exesposo?

La presentadora de ‘Día a día’ estuvo haciendo parte de ‘La sala de Laura Acuña’, donde reveló varios detalles de su vida, entre ellos su primer matrimonio dejando claro que le desea lo mejor a Luis Felipe, pues el verdadero motivo de su separación se dio porque iban por caminos diferentes, ya que ella desde hace un tiempo estaba viviendo en Bogotá mientras que él se quedó en Medellín debido a su trabajo.

“De verdad fue una relación super bonita, cariño, gratitud, amor. Yo creo que crecimos juntos, yo tenía casi 18 años, el veintepiquito, estuvimos en la universidad, efectivamente cuando yo comencé a trabajar y de verdad fue muy bonito, porque crecimos de la mano (…)Amor había, cariño había, pero tal vez no nos dimos cuenta de que no era para vivir el resto de la vida juntos".