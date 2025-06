Melissa Gate se defendió de quienes la acusan de sobrada tras el final de ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos’ luego de su gran éxito en Latinoamérica, llegó a Colombia de la mano del Canal RCN, contando en este 2025 con su segunda temporada, donde el ganador de los 400 millones de pesos terminó siendo Altafulla. Sin embargo, quien tampoco ha pasado desapercibida es Melissa Gate, quien se defendió de quienes le dicen que se cree más que los demás.

El pasado 9 de junio, ‘La casa de los famosos’ llegó a su final, donde Emiro Navarro, ‘La toxi costeña’, Altafulla y Melissa Gate luchaban por llevarse el premio mayor, sin embargo, con el paso de los minutos y de acuerdo con el reporte de Carla y Marcelo quien obtuvo el mayor porcentaje de los votos fue precisamente, Altafulla, llevándose los 400 millones de pesos y por ende, apagando las luces de la casa, dando el cierre oficial a esta segunda temporada.

Luego de la celebración y demás momentos cuando de medios de comunicación se trata, han sido algunas las polémicas debido a la violencia y la amenazas de las que son víctimas varios de los finalistas. Sin dejar de lado que Melissa Gate en medio de una entrevista para radio se levantó y se fue luego de que le preguntaran por Altafulla y Karina García, recibiendo así toda una serie de críticas por parte de los usuarios.

Si bien, no había aparecido a través de sus redes sociales, teniendo en cuenta que una de las reglas del Canal RCN es paso a paso retomar cada una de las actividades cotidianas, Melissa apareció dedicando un contundente mensaje en el que aseguró: “Para toda esa gente ridícula que anda diciendo que yo me creo más que los demás, corrección, yo no me creo más que los demás, yo soy, ok, gracias. Qué les quede muy claro, sobre todo a ti, envidioso, asalariado, muerto de hambre, inservible”.

¿Por qué el hijo de Melissa Gate, de ‘La casa de los famosos’ se fue de Colombia?

El hijo de Melisa Gate, es Juan José quien estaría en sus 18 años de edad, sin embargo, sobre sus 9 años de edad se separó de su mamá, pues se radicó en Estados Unidos con su padre y el resto de su familia, decisión que fue apoyada por Melissa asegurando que pensó que a los dos meses querría volver y también porque deseaba que su hijo contara con una mejor calidad de vida.

Si bien, la participante sostiene que no podrá devolver el tiempo, Melissa deja claro el amor que siente por su hijo, quien se quedó hasta la final en el país para demostrar así el apoyo y el amor que siente por ella, reiterando que ya es una ganadora.