Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’ mostró la preocupación por su hijo en plena celebración de cumpleaños

Carla Giraldo es una reconocida actriz colombiana, quien llegó a la televisión sobre sus 13 años de edad, realizando su protagónico en ‘Me llaman Lolita’, el cual realizó en compañía de Marcelo Cezán, con quien volvió a compartir luego de más de 30 años, llevando a cabo su rol como presentadora en ‘La casa de los famosos’. Si bien, el ‘reality’ del Canal RCN ya llegó a su fin, lo cierto es que en las redes sociales la paisa sigue más que presente que nunca y ahora Carla mostró la preocupación por su hijo en plena celebración de cumpleaños.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Carla Giraldo le agradeció a su novio ante la gran final de ‘La casa de los famosos’

Giraldo luego de generar críticas y muestras de cariño al ser parte de ‘MasterChef Celebrity’ y posteriormente convertirse en la ganadora del ‘reality’, RCN decidió seguir confiando en su talento a tal punto que llegó a formar parte de ‘La casa de los famosos’, pero esta vez como presentadora, donde logró convertirse en una de las más queridas debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta.

Si bien, la paisa está enfocada en cada uno de sus proyectos, no hace a un lado a los seres más importantes de su vida, como lo son sus hijos, Damián y Adrián, fruto de su matrimonio con Mauricio Fonnegra. Aunque actualmente los menores residirían con su padre tras su separación ya hace varios meses, Carla sí busca pasar tiempo de calidad con ellos.

Hace pocos días, salió de su acostumbrada rutina dentro de ‘La casa de los famosos’ para disfrutar con sus hijos y celebrar el cumpleaños de uno de ellos, siendo el lugar predilecto, uno de los parques de diversiones más conocidos en Bogotá. Si bien, esta no sería la actividad más atractiva para la presentadora, lo cierto es que el amor por sus hijos va más allá.

Sin embargo, la preocupación estuvo más que latente por parte de Carla Giraldo justo cuando sus hijos subían a una atracción, donde sus palabras, en medio de risas, no se hicieron esperar: “No, no, bájeme al niño. Ay, no el niño”. Las risas por parte de los asistentes estuvieron presentes, pues la presentadora optó por observar la situación.

¿Por qué se divorció Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’?

Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’ en medio de diferentes apariciones, destacó que su separación con Mauricio Fonnegra se dio por una decisión que ya venía pensando desde hace varios meses, al parecer, en medio de algunos problemas, destacando que son etapas que llegan y otras que se van, así como también un bienestar para sus hijos a quienes busca darles lo mejor de sí.